Не прошедшие классификацию пляжи и лыжные трассы окажутся под запретом

В Госдуму внесли законопроект, который вводит обязательную классификацию и присвоение звезд дополнительным видам туристических объектов, заявил у себя в Telegram-канале председатель думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев.

Документ преследует цель совершенствования механизмов регулирования деятельности средств размещения, горнолыжных трасс и пляжей. Типы средств размещения, которые попадут под обязательную классификацию, определит правительство. По плану среди них будут и гэмпинги, которые сейчас под обязательную классификацию не подпадают. Обязательная классификация сейчас действует только для гостиниц.

Информация о тех объектах, которые прошли классификацию, внесут в единый реестр. Объекты, не прошедшие классификацию, попадут под запрет.

Исключением станут средства размещения, используемые для организации отдыха и оздоровления детей, принадлежащие или используемые централизованными религиозными организациями и/или организациями, входящими в их структуру, а также объекты по оказанию услуг в сфере сельского туризма в фермерских хозяйствах.