МЭР предлагает упростить условия создания туристической инфраструктуры в нацпарках

Минэкономразвития РФ предлагает упростить условия создания туристической инфраструктуры в национальных парках, сообщил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков в ходе открытого заседания рабочей группы ТДК "Туризм" в рамках Кавказского инвестиционного форума.

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"Сейчас из важного - упрощение строительства в национальных парках. Если мы хотим увеличить число турпоездок и минимизировать нагрузку на флору и фауну, то нужна несколько большая высотность застройки, а также расширение перечня объектов, которые можно строить. Если одну гостиницу построить, туристы не поедут. Нужна понятная инфраструктура, где-то необходимы вертолетные площадки, поскольку альтернативного способа туда добраться нет", - сказал Вахруков, слова которого приводят в пресс-службе МЭР.



Национальные парки, в отличие от заповедников, относятся к особо охраняемым природным территориям, где законом допускается ограниченная деятельность - в том числе в рекреационных целях. В настоящее время установлены ограничения по высотности строительства в нацпарках: три этажа и 15 м. Изменение правил будет проработано совместно с Минприроды России, отметили в Минэкономразвития.

Инициатива войдет в дорожную карту трансформации делового климата "Туризм", которая создана по поручению президента РФ на основе предложений бизнес-сообщества и направлена на снятие регуляторных барьеров.

Кроме того, министерство предлагает упростить правила вовлечения объектов культурного наследия в туристический оборот.