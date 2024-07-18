Испорченный отдых: туристы стоят у переправы на остров Ольхон по семь часов

На паромной переправе в Иркутской области скопились километровые очереди. Желающих отдохнуть на острове Ольхон оказалось так много, что переправа не справляется, хотя работают все три имеющихся судна, передает корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова.

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Время ожидания в очереди – от пяти от семи часов. В многокилометровой пробке не сосчитать автомобилей, и постоянно прибывают новые.

«На данный момент в этой очереди стою уже около пяти часов. Это вообще ужасно. Тут проезжают, как я понимаю, местные, рабочая техника», – заявил турист из Ангарска Евгений Луценко.



До переправы всего 200 метров, но проезжаю их за несколько часов. Паром «Ольхонские ворота» вмещает в себя 15 автомобилей, но на судно берут меньше. Автобусы и спецтехника – в приоритете. Многотонники занимают больше места, но сейчас на острове Ольхон ведутся дорожные работы – кладут асфальт.

Переправа на Ольхон летом всегда перегружена. Туристы отправляются отдыхать на озеро Байкал. На своих автомобилях едут целыми семьями путешественники из Иркутска, Москвы и других регионов, а еще туристы из Китая. Но каждый год ситуация одна и та же. Главная причина больших очередей заключается в том, что паромов катастрофически не хватает. Однако еще более серьезная проблема, по мнению экспертов, в том, что Ольхон уже не справляется с наплывом отдыхающих.

«Это очень сильно утомляет и омрачает отдых. С учетом того, что отдых на Ольхоне стоит немалых денег. И, помимо бензина, продуктов, проживания, ты еще стоишь», – рассказала турист из Иркутска Анастасия Васильева.



Условий нет никаких. Отсутствуют заправки, нет воды и туалетов. Нужно также постоянно быть у руля – вдруг очередь сдвинется. Решить проблему могла бы электронная очередь, которую обещали ввести указом губернатора региона еще в прошлом году.

«Мы попросили губернатора продлить срок исполнения этого поручения ввиду объективных причин. Когда мы начали изучать, каким образом организовать факторную модель внутри алгоритма распределения электронных потоков, то возникли определенные законодательные вызовы. В следующем году, в туристический сезон, я надеюсь, что у нас все получится и мы не будем переносить сроки, которые поставил нам губернатор, и оправдаем доверие жителей», – заявил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.



В тестовом режиме систему электронной очереди планируют запустить только в 2025 году, а уже на постоянной основе подключить ее в 2026-м.