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На Ямале сократят до недели разрешённый срок пребывания туристов в заказниках

Туристам в Ямало-Ненецком автономном округе разрешат находиться в особо охраняемых природных зонах семь дней вместо ранее установленных 30.

На Ямале сократят до недели разрешенный срок пребывания туристов
© РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на постановление, опубликованное на сайте правительства региона.

«Это позволит более точно отслеживать количество туристов, посетивших особо охраняемую природную территорию», — заявили в пресс-службе губернатора.

Разрешение на пребывание можно будет продлить.

Ранее в городской администрации Железноводска (Ставропольский край) рассказали о победе курорта во Всероссийском конкурсе проектов туристского кода 2024 года.

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