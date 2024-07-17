На Ямале сократят до недели разрешенный срок пребывания туристов

Туристам в Ямало-Ненецком автономном округе разрешат находиться в особо охраняемых природных зонах семь дней вместо ранее установленных 30.

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на постановление, опубликованное на сайте правительства региона.

«Это позволит более точно отслеживать количество туристов, посетивших особо охраняемую природную территорию», — заявили в пресс-службе губернатора.



Разрешение на пребывание можно будет продлить.

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