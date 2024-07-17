В Балтийске запретили купание на пляжах

На пляжах в Балтийске в среду, 17 июля, поднят чёрный флаг: отмечается волнение воды от ветра. Ведётся оповещение, купание запрещено! Об этом «Клопс» сообщили на спасательной станции муниципалитета.

В целом на побережье в Калининградской области больше сильных штормов не ожидается, хотя волнение есть. Температура воздуха будет колебаться и максимально достигнет +27 градусов. Температура воды не превысит +21°.

По информации представителей МЧС, флаги подняты ещё в трёх местах. Там купаться нужно с осторожностью.

В Зеленоградске флаг жёлтый, температура воды +21 °С;В Пионерском флаг отсутствует, температура воды +19 °С, купаться можно;В Светлогорске флаг жёлтый, температура воды +20 °С;В Янтарном флаг жёлтый, температура воды +20 °С.

Данные актуальны на момент публикации.

Данные синоптиков о погоде в Калининградской области на среду собрали в «Клопс». День пройдёт без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом к западному, северо-западному.