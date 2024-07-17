Названа причина появления опасных медуз у побережья Крыма

Появление у западного побережья Крыма огромных скоплений медуз-корнеротов может быть связано с ветрами, течениями или погодой. Об этом РИА Новости рассказал ведущий научный сотрудник отдела физиологии животных и биохимии Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского Борис Аннинский.

© Газета.Ru

«Это может быть вызвано, прежде всего, сильными северо-западными ветрами и прибрежными циркуляционными течениями. <...> С другой стороны — это может быть частным случаем, связанным с характером погоды в июле», — предположил ученый.



По словам Аннинского, возникновение полчищ корнеротов в Черном море — это скорее аномалия, потому что эти медузы обычно в стаи не сбиваются. Рост популяции медуз ученый связал с увеличением численности планктона, а также с сокращением количества гребников мнемиопсиса в водоеме.

Как рассказывала профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева, корнероты — медузы, опасные для человека. Контакт с ними может привести к появлению обширных и болезненных ожогов.

Ранее сообщалось о нашествии медуз в Анапе.