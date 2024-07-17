Туристические поезда ФПК перевезли около 49 тысяч пассажиров

В январе – июне 2024 года туристические поезда Федеральной пассажирской компании (ФПК) перевезли около 49 тыс. пассажиров, что на 25% выше прошлогоднего показателя. Об этом сообщается в Telegram-канале перевозчика.

«Туристические поезда АО «ФПК» за полгода перевезли около 49 тыс. пассажиров. Это на 25% превышает показатель того же периода 2023 года», – говорится в сообщении.



Уточняется, что в 2024 году компания предложила около 30 маршрутов, среди них были и новые: «Жигулевские выходные», «Две губернии», отдельный рейс из Тюмени «Жемчужины Кавказа». При этом новыми турпоездами уже путешествовали почти 1,5 тыс. человек.

В компании добавили, что остаются популярными уже известные туристические поезда. Так, «Сочи» перевез более 12,5 тыс. человек, превысив прошлогодние показатели почти в полтора раза. А поезда «В Карелию», «Белорусский вояж», «Серебряный маршрут», «Жемчужина Кавказа», «Ко Дню Победы» перевезли более 6,8 тыс. пассажиров, что на 29% больше, чем в 2023 году.