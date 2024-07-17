Что посмотреть в окрестностях Кисловодска за один день

Тем, кто уже прогулялся по Курортному бульвару, изучил терренкуры национального парка и отдохнул у городского озера, пора отправляться за пределы Кисловодска. За городом немало интересного: водопады, горы, конные прогулки и экстремальные развлечения.

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Гора Кольцо

Гора Кольцо — скальное образование причудливой формы, созданной ветром и эрозией. Благодаря своему сказочному виду стала героем разных легенд. Одна из них повествует о пастухе, который выстрелил в гору из лука, создав необычное кольцо — лучше золотого. Так удалой молодец победил в борьбе за руку и сердце дочери князя.

По другой легенде, не менее романтичной, необычная гора возникла в результате сражения за красавицу Машук, которая бросила на землю подаренное князем Эльбрусом кольцо. Именно это украшение согласно сказанию и превратилось в природную достопримечательность. Горами стали и все герои этого любовного треугольника — Машук, Эльбрус и Бештау.

Путь на машине из центра Кисловодска до горы Кольцо занимает примерно 15 минут. На подъезде можно заглянуть на традиционный кавказский рынок — с чаем, сладостями и папахами. К горе приезжают семьями: с подъемом к пещерам легко справляются даже дети. Высота объекта — 871 м, но забираться на вершину не принято: любоваться видом на Кисловодск и Кавказский хребет гораздо интереснее сквозь «кольцо», а не сверху.

— По отличной дороге можно спокойно добраться до места, где будто попадаешь в другой мир. Не нужно быть скалолазом. Я была на горе Кольцо уже много раз, но часто возвращаюсь, чтобы отвлечься от дел и суеты, — рассказывает жительница Кавминвод Елизавета.



Самый длинный зиплайн в России

Следующая точка нашего маршрута — экстрим-парк в 16 км от горы Кольцо. Найти его просто: будет указатель по дороге к Медовым водопадам. Именно к ним через ущелье на высоте 100 метров и проложен самый длинный в России зиплайн — 1050 метров. Смельчаки будут вознаграждены невероятными видами на ущелье.

— Я не фанат экстрима, но зиплайн — это потрясающе. Немного волнительно, когда подходишь к краю платформы и делаешь первый шаг, но потом наступает ощущение свободы. Ветер в лицо, великолепные виды. Первый раз я прокатилась в Абхазии, природа там тоже прекрасна, но сервис, на мой взгляд, оставляет желать лучшего. Здесь же все на уровне: и страховка, и компетентность сотрудников, — делится впечатлениями туристка из Хельсинки Олеся.



Помимо зиплайна в экстрим-парке предлагают два маршрута виа ферраты — скалолазания со вспомогательным снаряжением. Для тех, кто не готов к настолько большим выбросам адреналина, у края ущелья установлены качели.

Медовые водопады

Медовые водопады — один из самых популярных туристических магнитов вблизи Кисловодска. В теплое время года на территории комплекса можно увидеть пять водопадов: Большой Медовый, Жемчужный, Малый Медовый, Скрытый и Шумный. Высота самого выдающегося из них — 18 м. Все хорошо оборудовано для удобства туристов: от одного водопада к другому ведут металлические лестницы и мостики.

На территории комплекса работают небольшой зоопарк, этнографический музей и несколько кафе. На рынке продаются сладости, чай и другие традиционные для Карачаево-Черкесии товары. Туристам предлагают примерить национальные костюмы и сфотографироваться на память.

По дороге на Медовые водопады или на обратном пути можно сделать еще несколько остановок — для прогулки на лошадях или для поездки на квадроциклах. Большинство развлечений расположены вдоль дороги — заметить их легко.