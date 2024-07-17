К 2035 году в Бердске окультурят и монетизируют «дикий отдых»

У мэра Бердска Романа Бурдина большие планы на развитие туризма в городе. Так, к 2035 году туристический поток в новосибирский город должен вырасти до 1 миллиона человек ежегодно, «дикий отдых» окультурят и монетезируют.

Роман Бурдин взялся за развитие туризма в родном городе после учебы в Сколково. Она длилась полгода.

«Мы попали в 200 городов, которые потенциально перспективны к развитию туризма. Из Новосибирской области два города – Новосибирск и Бердск. Я лично принял участие. В Новосибирске в силу обстоятельств возглавляла команду Анна Терешкова, они еще не доучились, у них один модуль», – цитирует градоначальника издание «Бердск Онлайн».



Отмечается, что Роман Бурдин намерен развивать в Бердске следующие виды туризма: экотуризм – 30% территории занимают леса, в которых можно оборудовать экотропы; лечебно-оздоровительный – он уже есть, но есть куда расти; промышленный – в городе большое количество «интереснейших производств», руководители которых уже проводят экскурсии для деловых партнеров; гастрономический – «нужно и можно развивать» (в боте «Гид по Бердску» на втором месте запрос «Где поесть»); автотуризм – туристы, которые едут на Алтай, заезжают в Бердска, где купаются в местных водоемах (речь о создании стоянок и кемпингов для автомобилистов); событийный – есть большие территории, где можно проводить гастрофестивали и рок-фестивали; спортивный и водный туризмы.

«Последний существует сам по себе: есть парусный спорт, теплоходы. По федеральным данным, полтора миллиона жителей СФО готовы каждое лето заниматься водным туризмом. И мы должны им что-то предложить», – заявил Бурдин.



Также градоначальник рассматривает возможности создания инклюзивного пространства совместно с «Ортосом» и новых «турпродуктов», окультурить прибрежную полосу, которые используют санатории, а также «дикаря» — предложить отдыхающим платные услуги (шезлонги, напитки); строить в лесах глэмпинги (но нужны коммуникации).

Добавим, что сегодня Бердск посещает ежегодно 600 тысяч туристов, треть из них – едут самостоятельно. Мусора от «диких» туристов стало втрое больше.