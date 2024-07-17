К берегу Каспийского моря построят три дороги

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов заявил, что в регионе уже начали планировать постройку трех дорог общей протяженностью 36 километров. Общая стоимость проекта оценивается в 3 млрд рублей. Об этом он заявил в рамках Кавказского инвестиционного форума, который проходит в городе Грозный.

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Эти дороги протянутся к курортной зоне и к детскому центру «Дагестан» на берегу Каспийского моря. Проектная документация должна быть подготовлена уже к концу 2024 года. По словам чиновника, их постройка станет важным элементом в развитии туристической и транспортной инфраструктуры Дагестана.

Ранее глава правительства республики заявлял, что на каспийском побережье Дагестана хотят запустить паромное судоходство, которое свяжет регион с Ираном и Казахстаном. Чиновник также отмечал, что в Дагестане значительно вырос экспорт продовольственных товаров за границу.