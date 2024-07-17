В России могут начать присваивать «звезды» всем объектам размещения туристов

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому предлагается классифицировать все средства размещения туристов. Авторы инициативы отмечают, что нововведения повысят качество услуг и обеспечат конкуренцию на туристическом рынке.

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Предлагается распространить классификацию на все средства размещения, в которых предоставляются услуги по временному проживанию туристов, за исключением средств размещения, используемых для осуществления основной деятельности организаций отдыха и оздоровления детей, централизованных религиозных организаций и (или) религиозных организаций, входящих в их структуру, деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма в фермерских хозяйствах, говорится в пояснительной записке.



Сведения о классификации будут вноситься в специальный реестр объектов классификации в сфере туристской деятельности. В этот же реестр будет внесены сведения о горнолыжных трассах и пляжах.

Отмечается, что объекты, которые не состоят в реестре, не смогут оказывать соответствующие услуги. Второй этап: проведение оценки соответствия средства размещения требованиям, установленным к конкретной категории средства размещения, то есть к «звездам», и внесение результатов оценки в единый реестр объектов классификации в сфере туристской деятельности.

Ранее депутат Сангаджи Тарбаев говорил, что частные гостевые дома на курортах должны быть легализованы.