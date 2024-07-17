Курганцы заблудились по дороге на озеро, но нашли гигантские поляны с ягодами: координаты места. Фото
Жители Кургана решили отправиться в путешествие, доверившись навигатору, однако он привел не на то озеро. Но курганцы не расстроились, потому что по соседству с дорогой наткнулись на гигантские поляны с ягодами. Набрали около 18 литров. Об этом URA.RU рассказали сами любители собирать ягоды.
Курганцы ехали в Куртамышский округ на озеро Горькое — Узково. Но, забив в навигаторе первое название озера, выбрали его. Оказалось, что в округе несколько озер с названием Горькое.
«Уехали за 138 км от Кургана. Вначале расстроились, что озеро совершенно не лечебное и вообще похоже на болото. Но потом решили заехать и посмотреть полянки вдоль дороги и были просто впечатлены — нашли большие поляны ягод лесной клубники», — рассказывают путешественники.
Они уточняют, что никогда не видели такие большие площади ягодника. На солнечных участках было много ягод, и они были небольшие, но спелые. На участках ближе к лесу произрастали крупные ягоды.
«Такое чувство, будто это был другой сорт ягод. По форме они были сплющенные круглые, и очень крупные. Росли не густо, а редко. Вероятно, поэтому ягоды были большими», — делятся курганцы.