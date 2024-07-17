Итальянец проехал через Курганскую область на пути к Австралии

Необычный гость на итальянском транспорте с флагом своей страны появился в курганских селах Целинное и Половинное, вызвав удивление местных жителей. Никола Кьяккио, профессор и инженер из Италии, который шесть лет назад отправился в захватывающее путешествие по миру.

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В России он планирует провести время до начала сентября, после чего его маршрут пройдет через Монголию, Китай, Корею и Японию, финишная точка его путешествия — Австралия.

«Половинцы очень тепло встретили гостя, предложив ему и кров, и ужин. Но путешественник — вегетарианец и спать привык на открытом воздухе. Тем не менее почти каждый, кто пришел, принесли угощения, домашние огурчики, редис, клубнику лесную и горячие пирожки с клубникой», — пишет администрация Целинного округа на своей странице в «ВКонтакте».



Ранее Никола уже успел покорить автофургоном Бразилию и Чили, на мотобайке изучил Африку, а также проехал Западную Европу и ряд стран Ближнего Востока. В прошлом году колесил по дорогам Дагестана, Чечни, Кабардино-Балкарии. Никола неплохо понимает русский язык, поэтому общение было интересным для обеих сторон. После отдыха он отправится в свой далекий путь.