В Пермском крае взлетели цены на туры по региону

В Пермском крае подорожали путевки по достопримечательностям региона. В июле 2024 года цены выросли на 10% по сравнению с летом прошлого года.

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«В Пермском крае цены на туристические услуги в июне выросли на 10% по сравнению с прошлым годом. Основные причины роста цен связаны с увеличением стоимости проживания и транспортных услуг», — пишет «Текст» со ссылкой на руководителя отдела по внутреннему туризму компании «Финист Next» Наталью Залесную.



Она добавила, что до сентября 2024 года повышение цен на туры по региону не ожидается. В среднем поездка по краю обойдется в 5 тысяч рублей за сутки. В эту стоимость входит питание, проживание, проезд, услуги экскурсовода и входные билеты в музеи.