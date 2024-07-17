Средневековый замок и сказочный терем: нетривиальные маршруты Кавминвод

Вилла "Замок", или дача Лебедева, в Ессентуках

Во время прогулки по курорту Ессентуки можно встретить необычные дачи, которые в начале прошлого столетия сооружали зажиточные курортники. Так, в центре города стоит вилла "Замок" знаменитого петербургского профессора медицины в сфере акушерства и гинекологии Алексея Лебедева.

"Дача Лебедева — это одно из самых красивых зданий на российском курорте. Оно составлено из разновысоких объемов, поэтому очертания его чем-то напоминают замок. Сходство увеличивает угловая восьмигранная кирпичная башня со смотровой площадкой, огороженной по периметру длинными прямоугольными зубцами. Со стороны улиц Ленина и Пономарева здание имеет два этажа, а со стороны двора и сада оно становится трехэтажным за счет высокого цокольного этажа. Все стены здания фасадные, украшены эркерами, ризалитами, балконами с ажурными решетками и смотровыми площадками с зубчатым ограждением, верандами с витражными стеклами", — рассказывает историк, старший научный сотрудник Ессентукского историко-краеведческого музея им. В.П. Шпаковского Ольга Чихун.



В необычный дом вели три входа с разными по форме и стилю дверными проемами. Цоколь дачи сделан из машукского камня, а стены — из желтого высококачественного кирпича. Комнаты просторные, с высокими, почти четырехметровыми потолками, с большими нарядными окнами и сводчатыми потолками. В доме было печное отопление, сохранились изразцовые печи. Особое очарование зданию придавала башня, внутри которой была устроена металлическая винтовая лестница. В подвале дома, куда вели три отдельных входа, была расположена кухня с огромной плитой и небольшим подъемником для доставки готовой еды на первый этаж, в столовую.

"Здание стилизовано под средневековый замок, поэтому углы смотровой площадки второго этажа украшают небольшие декоративные башенки с бойницами и острыми шпилями. Вдоль длинной ограды сада на улице Пономарева была посажена аллея роз, а за забором — жасмин. В центре сада был устроен фонтан в виде горки из камней, по которой стекала вода. Недалеко от фонтана супруги Лебедевы посадили две голубые ели. В этот прекрасный сад на чай из самовара частенько захаживали постояльцы дачи "Желанная", в том числе и знаменитый певец Федор Шаляпин", — добавляет историк.



До конца 1923 года дача принадлежала профессору Лебедеву, но после его смерти она была национализирована и превращена в жилой дом для врачей ессентукского курорта. В 1930 году на втором этаже дачи поселился с семьей и жил до самой своей кончины в 1935 году знаменитый русский хирург, основатель трех университетов (Казанского, Саратовского и Бакинского) Василий Разумовский.

"В 1987 году Ессентукский курортный совет принял решение об организации своего историко-культурного центра "Время" в бывшей даче Лебедева. Жильцов переселили в отдельные квартиры в Заполотнянском районе. А в усадьбе в течение двух лет по проекту кисловодского архитектора Казимира Валяровского и ленинградского архитектора Александра Прасолова восстанавливался неповторимый облик знаменитой дачи Лебедева, получившей второе название "Замок", — объясняет Ольга Чихун.



По словам историка, в это же время на деньги Курортного совета краеведы проделывали грандиозную работу: собирали в архивах документы о первом хозяине дачи, о его работе на Кавминводах, о судьбах более поздних жителей этого дома. Они разыскивали родственников именитых обитателей дачи, чтобы с их помощью восстановить обстановку в доме, наполнить комнаты вещами того времени.

"К началу 1990-х годов было собрано все, что нужно для открытия центра "Время", где должны быть мемориальные комнаты Лебедева и Разумовского, минералогический музей, экспозиция, рассказывающая об истории ессентукского курорта и его методах лечения, о фитотерапии и местных лекарственных растениях и еще многое другое. Но в середине 1990-х годов курорт опустел, и открытие музея отодвинулось в далекое будущее. В 2002 году дачу занял пансионат "Северное сияние", в 2004 году она была приобретена в частную собственность. Сейчас пустующее здание хорошо видно из окна прибывающего в Ессентуки поезда", — добавляет Ольга Чихун.



Тайны дореволюционного отеля "Большая Московская"

В соседнем курортном городе Кисловодске находятся не менее изящные дома с любопытными историями. Так, на улице Красноармейской расположено трехэтажное здание в кирпичном стиле с классическими элементами. Сегодня его балконы с ажурными решетками привлекают внимание туристов. Известно, что этот дом возвели по проекту одного из известнейших архитекторов Кавминвод Эммануила Ходжаева в 1904–1905 годах. Здание считалось одним из крупнейших в дореволюционном Кисловодске. В нем располагалась гостиница "Московская". Позже ее переименовали в "Большую Московскую", где были дорогие номера со всеми мыслимыми удобствами. А еще дореволюционный отель в Кисловодске хранит историю запретной любви к дочери священника и легенду о присматривающей за ранеными модели Chanel.

"Снять номера в этой гостинице могли себе позволить только зажиточные гости курортного Кисловодска. Те, кто был беднее, арендовали комнаты во флигелях при "Большой Московской". При советской власти дом бывшей гостиницы перешел в собственность государства. Позже, в 1923 году, там открыли санаторий имени Интернационала, а после — имени Красных Партизан. Сегодня в этом доме находятся городская прокуратура и частная клиника. А еще в этом здании сохранилась единственная в Кисловодске литая чугунная лестница с ажурными ступенями", — рассказывает кисловодский краевед, кандидат исторических наук Вячеслав Яновский.



По его словам, владельцем дорогой гостиницы был богатейший человек, чей род прославился необычным семейным союзом, Емельян Тамбиев.

"По преданию, во второй половине XVI века сын кабардинского аристократа Бий Тамбиев полюбил дочь армянского священника. Герои этой истории не получили благословения на брак от своих родителей и были вынуждены бежать на Кубань. По рассказам местных историков, молодожены потом переселились в Крым. "Есть версия, что когда Бий вернулся в родную Кабарду, то попытался примириться с родными, но семья так и не приняла их с женой. Кроме того, братья запретили Тамбиеву именоваться их фамилией. Они стали называть его Жигат Гауром, то есть "герой неверный", — объясняет Яновский, добавляя, что отвергнутые родней молодожены были вынуждены поселиться в окрестностях Пятигорска.



Еще, по рассказам местных краеведов, во время Первой мировой войны в гостинице "Большая Московская" находился госпиталь, где работала будущая модель Chanel Эльмесхан Хагундокова, также известная как Гали Баженова (а после второго замужества и принятия католичества — Ирэн дю Люар).

Легенда о даче Кшесинской

Еще одно здание, мимо которого нельзя пройти и не остановиться в Кисловодске, — дача Кшесинской, также известная как дача Твалчрелидзе и Золотой замок. Красивое архитектурное сооружение расположилось на холме, на одной из центральных улиц курортной части Кисловодска, в Ребровой балке. Этот дом напоминает старинный замок. И на протяжении нескольких десятилетий его называют домом примы-балерины Мариинского театра, заслуженной артистки императорских театров Матильды Кшесинской. Некоторые экскурсоводы даже рассказывают красивую историю, мол, эту дачу ей подарил сам Николай II. Однако, как утверждает краевед и ведущий гид Кисловодска Роман Головачев, этот дом знаменитой балерине никогда не принадлежал.

"Существует несколько версий. По одной, балерина в 1919 году пряталась в этом доме от большевиков. По другой — она с сыном Владимиром и мужем, великим князем Андреем Владимировичем, проживала по соседству, на даче Щербины, которая располагалась на улице Эмировской (современной Сафонова)", — объясняет экскурсовод.



Здание усадьбы было возведено в 1905 году по заказу видного деятеля Ставрополья, уроженца Грузии Антона Твалчрелидзе. Дом был построен по проекту главного зодчего Кавказских Минеральных Вод Эммануила Ходжаева.

"Тут заметны нотки мавританского стиля и знаменитые "пузатые" венские балкончики. При этом, обратите внимание, играя с формами, архитектор сохраняет грань тонкого вкуса", — описывает архитектурное сооружение города-курорта гид.



Сегодня в этом Золотом замке работает частная гостиница. Рядом с ней установлена скульптура знаменитой балерины, вокруг которой всегда собираются туристы, чтобы сфотографироваться.

Кисловодск космический: тюбики с едой и скафандр

Мало кто знает, что в Кисловодске находится единственный в регионе музей космического профиля и единственный в России, носящий имя одного из основоположников отечественной космонавтики Фридриха Цандера. Именно на этом курорте провел последние дни жизни советский пионер ракетостроения. И как отмечают сотрудники музея, вся коллекция является уникальной, единственной на юге России.

Этот отдел истории космонавтики появился в краеведческом музее Кисловодска "Крепость" в 1974 году: в советские годы многие космонавты приезжали в Кисловодск, чтобы восстановить силы после полетов, и оставляли там сувениры. Так личные вещи героев и составили основу первой экспозиции музея.

Сегодня особой популярностью среди посетителей пользуются витрины, где выставлены тюбики с космической едой. Всего же музей хранит несколько тысяч экспонатов. Среди них — летные костюмы, кресло из космического корабля, скафандр и стартовый ключ для запуска двигателей ракетоносителей "Союз" и "Восток".

Дача генерала Сафонова в Георгиевске: сказочный терем с нотными знаками под крышей

Еще одна необычная локация, о которой говорят на многих турфорумах, но мало кто знает, где оно расположено, находится в селе Краснокумском Георгиевского городского округа — Сафонова дача. Этот архитектурный памятник модерна XIX века — двухэтажный дом с башенкой, резными деревянными консолями, открытой верандой и нотными знаками на стенах — находится на территории заказника.

По словам директора Георгиевского историко-краеведческого музея Наталии Ильичевой, дачу в стиле южный модерн построили в период между 1895 и 1899 годами предположительно по проекту все того же Эммануила Ходжаева.

Сафонова дача, она же Ильинка, названа так в честь ее строителя и владельца — казачьего офицера, генерал-полковника Ильи Ивановича Сафонова. Родившись в семье урядника Терского казачьего войска и получив лишь домашнее образование, он поступил на службу рядовым и дослужился до генеральских чинов.

"Этот необычный особняк когда-то очаровывал всех своей красотой. Он похож на сказочный теремок с причудливым шпилем, напоминающим китайскую пагоду, и круговым деревянным балконом. Известно, что веранду нижнего этажа украшали цветные витражи. Именно поэтому днем комнаты особняка окрашивались разноцветными пятнами, как в калейдоскопе. Света и пространства добавляли огромные венецианские зеркала в оправе из черного дуба", — рассказывает Наталия Ильичева.



По ее словам, под необычной дачей есть подвальные помещения. Местные жители рассказывают, что из одного начинался подземный потайной ход. В лесу за 2 км от дачи есть место, где любили отдыхать дачники. Туда и вел подземный ход. Правда, сегодня этот тоннель завален. Любопытный факт: именно в этом доме на каникулах занимался музыкой сын Ильи Сафонова — будущий известный пианист, дирижер Василий Сафонов.