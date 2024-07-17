У проводников на Камчатке будут свои QR-коды для получения данных о них

Министр туризма Камчатского края Владимир Русанов заявил, что с 1 июля 2024 года в регионе действует единый реестр инструкторов-проводников, и чтобы проверить их квалификацию, достаточно перейти на сайт Минэкономразвития России по их индивидуальному QR-коду. Это должно повысить безопасность отдыхающих во время посещения туристических маршрутов, а также вынудит гидов легализовать свою деятельность.

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Данные нововведения стали возможны после того, как в Госдуме проголосовали за соответствующие изменения в законе о туризме. Данные поправки вводят единый федеральный реестр инструкторов-проводников. И для того, чтобы в него попасть, необходимо будет пройти аттестацию в одной из спортивных федераций. Его присутствие в нем будет говорить о наличии соответствующей квалификации.

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