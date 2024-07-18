Пляжи Санкт-Петербурга и Ленобласти: где можно купаться и загорать

Рассказываем, где можно охладиться жарким летом.

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Для питерцев и гостей города плохие новости. Ни один из водоёмов городских пляжей не признан пригодным для плавания. Такие неутешительные результаты огласил Роспотребнадзор, который взял более сотни проб воды. Увы, даже знаменитые городские пляжи Финского залива проверку не прошли.

Однако не стоит спешить печалиться – загорать на пляжах можно, но в воду заходить запрещено. И если в самом Санкт-Петербурге купания под запретом, то восемь мест в Ленинградской области в зелёный список Роспотребнадзора всё-таки попали.

Разбираемся, где можно только загорать, а где – и окунуться, и освежиться.

Только загорать: топ-7 пляжей Санкт-Петербурга

Пляж у Петропавловской крепости;

Адрес: территория Петропавловская крепость, 3;

Вход: бесплатный;

Аренда шезлонгов: отсутствует.

Знаменитый пляж на Заячьем острове считается самым популярным городским пляжем. Купаться здесь нельзя, но отдыхающих всегда много. Правда, в этом году пляж и все проходы к нему закрыты – с весны прошлого года идёт реставрация фасада Петропавловской крепости. Работы планируют завершить в декабре 2024-го.

Сам пляж покрыт чистым песком и находится прямо под стеной крепости – той самой стеной, вдоль которой стоя выстраиваются загорающие. Стена появилась не просто так, она защищает крепость от мощных северных ветров. Но питерцы облюбовали её как, так сказать, приспособление для вертикального загара.

«Зелёный пляж» в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове

Адрес: Приморский район, Елагин остров, 4;

Вход: будние дни — бесплатно, выходные — 100 рублей;

Аренда шезлонгов: отсутствует.

Пляж расположился на берегу Средней Невки. Зелёным пляж назвали из-за травяной поверхности. Здесь есть всё для удобства отдыхающих – кабинки для переодевания, душевые, туалеты. Для любителей активного отдыха действует площадка для игры в пляжный волейбол.

Кронштадтский городской пляж

Адрес: Кронштадт, Тулонская аллея, 7;

Вход: бесплатный;

Аренда шезлонгов: отсутствует.

Это место, расположенное на берегу Финского залива, не только прекрасно для отдыха, но и очень эстетично – открывается роскошный вид. И хотя купаться в этой зоне запрещено, можно просто побаловать себя солнечными ваннами. В 2010-х годах пляж полностью реконструировали, и теперь здесь есть все условия для комфортного отдыха: зонты от солнца, душевые, туалеты, раздевалки, кафе. Работает пункт проката лодок, катамаранов. Для детей есть игровая площадка, а недалеко – Кронштадский яхт-клуб.

Пляж «Морские дубки»

Адрес: Приморский район, посёлок Лисий Нос, территория Дубки;

Вход: бесплатный;

Аренда шезлонгов: отсутствует.

Красивая местность и оборудованный пляж привлекают много людей. Поэтому будьте готовы, что в выходные тут придётся потесниться. Многолюдность объясняет и то, что в пешей доступности к пляжу расположился природный заказник «Северное побережье Невской губы». А это идеальное место для красивых фотографий. На территории пляжа есть несколько шезлонгов (они беплатные, поэтому занимаются быстро), скамейки для отдыха после прогулки по живописной местности, туалеты, кабинки для переодевания, спортивные площадки и мангальная зона.

Пляж «Озерки»

Адрес: Выборгское ш., 14;

Вход: бесплатный;

Аренда шезлонгов: отсутствует.

Пляж находится на Верхнем Суздальском озере и является одним из посещаемых питерцами летом мест. Жаль, но и он не прошёл проверку Роспотребнадзора, поэтому отдыхающим остаётся наслаждаться солнцем. Однако ничто не мешает поваляться на чистом песке. Кстати, точек общепита здесь нет, поэтому стоит заранее закупиться провизией и напитками. Шезлонги и зонты тоже не предусмотрены – если не хотите сгореть под лучами активного солнца, берите навесы с собой.

Дубковский пляж

Адрес: Курортный район, г. Сестрорецк;

Вход: бесплатный;

Аренда шезлонгов: отсутствует.

Пляж в Курортном районе, окружённый лесами, расположен в Сестрорецке на берегах Финского залива рядом с парком «Дубки». Воздух невероятно чист и свеж, чего, к сожалению, нельзя сказать о воде. В этом году о купании в водоёме, согласно данным Роспотребнадзора, придётся забыть.

Песчано-галечный пляж большой, протяжённость почти 1 км. Изнеженным особам лучше взять с собой резиновые шлёпанцы, так как в некоторых местах галька довольно крупная. Ещё один минус – это комары, число которых к вечеру увеличивается. Спасут от кровососущих насекомых специальные средства. Есть зонты от солнца, но нет лежаков – можно взять с собой компактные раскладные шезлонги. Утолить голод можно в кафе, где подают горячее, а полакомиться мороженым — в киоске. Кстати, на территории есть и продуктовый магазин. Активным малышам придётся по душе детский городок с батутами, взрослые могут побросать мяч на волейбольной площадке. Также работает лодочная станция с арендой катамаранов и лодок.

«Золотой пляж»

Адрес: Курортный район, г. Зеленогорск;

Вход: бесплатный;

Аренда шезлонгов: отсутствует.

Этот пляж Финского залива называют золотым за его мягкий бархатный песок. Расположен «Золотой пляж» на территории парка культуры и отдыха Зеленогорска и пользуется большой популярностью у горожан. Здесь всегда много отдыхающих, особенно в выходные. Для комфортного времяпрепровождения установлены душевые, туалеты, раздевалки, есть детская площадка.

Можно загорать и купаться: 8 пляжей в Ленинградской области

Все эти водоёмы, согласно проверке Роспотребнадзора в начале июля, пригодны для купания.

Озеро Павловское

Адрес: Бокситогорский район, г. Бокситогорск, 250 км от Санкт-Петербурга;

Вход: бесплатный;

Аренда шезлонгов: отсутствует.

Очень чистый пляж на берегу озера с прозрачной водой. Сервис не так разнообразен, как на городских пляжах, но свежий воздух компенсирует всё с лихвой. Из необходимого – кабинки для переодевания и урны для мусора.

Река Луга

Адрес: Ленинградская область, Волосовский район, Сабское сельское поселение, 150 км от Санкт-Петербурга;

Вход: бесплатный;

Аренда шезлонгов: отсутствует.

Обратите внимание, что не всё побережье Луги пригодно для купания. Роспотребнадзор включил в зелёный список только пляж деревни Большой Сабск.

Озеро Коркинское

Адрес: г. Колтуши, пос. Воейково, 25 км от Санкт-Петербурга;

Вход: бесплатный;

Аренда шезлонгов: отсутствует.

Потрясающе живописное место рядом с Колтушской возвышенностью, которая вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь есть несколько пляжей в окрестностях соснового леса. Вода в Коркинском озере прогревается довольно быстро, это объясняется тем, что оно не очень глубокое – до 4 м.

Территория пляжа максимально облагорожена. Помимо стандартного набора – раздевалки, туалеты, зонтики – работают рыбный ресторан, волейбольные и теннисные площадки, обустроена зона с детскими горками и качелями, есть прокат лодок и рыболовных снастей, аренда шатров и мангалов. Практически всё, чтобы отлично провести время!

Река Шингарка

Адрес: Ломоносовский р-н, деревня Низино, 50 км от Санкт-Петербурга;

Вход: бесплатный;

Аренда шезлонгов: отсутствует.

Река Шингарка славится своими подземными источниками с родниковой водой. Оказывается, Шингарка питает фонтаны Петергофа! Вода в реке всегда чистая, поэтому неудивительно, что она в очередной раз прошла проверку Роспотребнадзора.

Озеро Омчино

Адрес: Лужский р-н, Ленинградская обл, 150 км от Санкт-Петербурга;

Вход: бесплатный;

Аренда шезлонгов: отсутствует.

Вода в озере довольно прохладная – всё из-за бьющих из-под земли ключей. Но в жаркий день это, наоборот, станет плюсом. На территории побережья можно устраивать пикники, есть беседки с мангалами. Также в пешей доступности расположено большое количество баз для семейного отдыха, где можно остановиться на длительный срок.

Река Тихвинка

Адрес: г. Тихвин, 1-й Тихвинский микрорайон, 216 км от Санкт-Петербурга;

Вход: бесплатный;

Аренда шезлонгов: отсутствует.

Тихвинка является правым притоком реки Сясь. Сам пляж небольшой, так как появился относительно недавно. Зато максимально оборудован и имеет все условия для комфортного отдыха: лежаки, навесы от солнца, мангальные зоны и спортивные площадки для активных игр.

Тосненский карьер

Адрес: пос. Шапки, 77 км от Санкт-Петербурга;

Вход: бесплатный;

Аренда шезлонгов: отсутствует.

В начале прошлого века в посёлке Шапки велась добыча песка, поэтому образовались несколько карьеров. Тосненский карьер признан пригодным для купания. Помимо чистейшей воды голубого цвета (такой оттенок придаёт голубая глина на дне карьера), здесь мягкий песок, лес с вековыми соснами, работает кафе и открыты зоны для барбекю.

Нестеровское озеро

Адрес: пос. Шапки, 77 км от Санкт-Петербурга;

Вход: бесплатный;

Аренда шезлонгов: отсутствует.

Ещё одно экологически чистое место тоже находится в посёлке Шапки – Нестеровское озеро также расположено в Тосненском районе. Однако этот пляж местные называют диким, так как привычных для городских пляжей кабинок для переодевания, точек общепита и проката спортинвентаря здесь нет. Но все кажущиеся недостатки компенсируют чистая теплая вода и сосновый лес, где можно собирать грибы и ягоды.