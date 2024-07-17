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В МЭР заявили об отсутствии критичного роста цен на отдых в России в этом году

Цены на отдых в России в этом году выросли не сильно, а спрос увеличился в разы. Об этом заявил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

Эксперты оценили критичность роста цен на отдых в России
© Российская Газета
"Мы не видим сегодня критичного роста цен, но рост спроса - огромный", - сказал он в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

Ранее Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает сделать объекты туристической инфраструктуры доступными для инвалидов. По их словам, это благоприятно скажется на развитии туризма и на увеличении спроса на туристические услуги в целом: например, позволит отдыхать внутри страны семьям с детьми-инвалидами, число которых за восемь лет выросло на 19% до 721 827 человек.

Отдых в России
Госдума