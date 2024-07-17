На развитие туристической инфраструктуры Южного Урала направят 217 млн рублей

На Южном Урале распределят субсидии на развитие туристической инфраструктуры. В этом году на эти цели направят 217 миллионов рублей.

«Претендовать на получение субсидии могут юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на территории Челябинской области», – рассказали в пресс-службе правительства региона.



Субсидии направлены в том числе на строительство объектов кемпинг-размещения или кемпинг-стоянок, также деньги можно потратить на создание некапитальной нестационарной причальной инфраструктуры, а также развитие пляжей на берегах рек, озер, водохранилищ или иных водных объектов Южного Урала.

Проект реализуют в регионе до конца 2024 года.

Размер выделяемой субсидии заявителю на проект не будет превышать 20 миллионов рублей и 50 % затрат за счет собственных или привлеченных средств.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что со следующего года на смену действующему нацпроекту «Туризм и гостеприимство» придет новый, рассчитанный до 2030 года: на развитие отрасли должно быть выделено не менее 403 млрд рублей.