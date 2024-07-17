Опрос показал, как автотуристы проводят отдых

Порядка 68% россиян предпочитают совмещать природный и городской туризм, путешествуя на автомобиле. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

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"Согласно полученным результатам, до России скорее добрался тренд на многоформатность путешествий: две трети наших сограждан, отправляясь в туристическую поездку на авто, выбрали бы сочетание природного и городского отдыха (68%)", - говорится в сообщении.



По данным опроса, природный туризм чаще предпочитают жители сел, чем жители городов-миллионников (26% против 16-19%). Кроме того, "мономаршруты", или поездку только по одному виду местности, предпочитают около четверти респондентов (28%). Так, 22% выбирают природный туризм и только 6% - городской.

Отмечается, что для 46% скорее предпочтителен отдых с перемещениями, 17% допускают ежедневную смену локации, 29% - пару раз в неделю, в то время как для 47% россиян идеальным вариантом было бы доехать до места назначения и там остановиться. Как подчеркивается в результатах опроса, опытных автотуристов чаще привлекает отдых с остановками в разных местах, с разной периодичностью менять локацию в этой группе готовы 6 из 10 опрошенных (60%), среди желающих обрести опыт автопутешествий показатель составляет 48%.

"Около половины россиян хотят видеть в автопутешествии высокоразвитую придорожную инфраструктуру - многофункциональные заправки с местами для ночевки и питания, автосервисы, медпункты (46%), треть опрошенных устроил бы средний уровень инфраструктуры - заправки с туалетами, точки питания и отдыха (32%). Менее притязательными оказались 15%, готовые довольствоваться минимальным числом объектов дорожного сервиса (заправки, туалеты)", - сообщает ВЦИОМ.



Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5 июля 2024 года. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.