Опрос показал, как автотуристы проводят отдых

ВЦИОМ: более 65% автотуристов совмещают природный и городской отдых
Порядка 68% россиян предпочитают совмещать природный и городской туризм, путешествуя на автомобиле. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.
"Согласно полученным результатам, до России скорее добрался тренд на многоформатность путешествий: две трети наших сограждан, отправляясь в туристическую поездку на авто, выбрали бы сочетание природного и городского отдыха (68%)", - говорится в сообщении.
По данным опроса, природный туризм чаще предпочитают жители сел, чем жители городов-миллионников (26% против 16-19%). Кроме того, "мономаршруты", или поездку только по одному виду местности, предпочитают около четверти респондентов (28%). Так, 22% выбирают природный туризм и только 6% - городской.
Отмечается, что для 46% скорее предпочтителен отдых с перемещениями, 17% допускают ежедневную смену локации, 29% - пару раз в неделю, в то время как для 47% россиян идеальным вариантом было бы доехать до места назначения и там остановиться. Как подчеркивается в результатах опроса, опытных автотуристов чаще привлекает отдых с остановками в разных местах, с разной периодичностью менять локацию в этой группе готовы 6 из 10 опрошенных (60%), среди желающих обрести опыт автопутешествий показатель составляет 48%.
"Около половины россиян хотят видеть в автопутешествии высокоразвитую придорожную инфраструктуру - многофункциональные заправки с местами для ночевки и питания, автосервисы, медпункты (46%), треть опрошенных устроил бы средний уровень инфраструктуры - заправки с туалетами, точки питания и отдыха (32%). Менее притязательными оказались 15%, готовые довольствоваться минимальным числом объектов дорожного сервиса (заправки, туалеты)", - сообщает ВЦИОМ.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5 июля 2024 года. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.