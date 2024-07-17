Курганцам предлагают поход за ягодами с баней, гитарной музыкой и трансфером

Курганцы организовали тур по ягодным местам в Макушинском муниципальном округе. Жителям Курганской области они предлагают насладиться выходными на природе, собирая ягоды и отдыхая в бане под аккомпанемент гитарной музыки. Об этом написала организатор тура Елена Храмлюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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«Новинка сезона — клубничные поляны Макушинского МО. <...> Трансфер на базу отдыха. Размещение в сельском доме с видами на озеро. Культурно-развлекательная программа. Вечером — банька! Посиделки с гитарой! <...> Сбор клубники (при себе иметь пятилитровую емкость: ведеро или пластиковую бутылку)», — указано на странице организатора.



Также по информации Храмлюк, программа тура включает в себя утренний сбор на пригородном железнодорожном вокзале, поездку на электричке, размещение в уютном доме с видом на озеро, а также вечерние посиделки с гитарой и анимацию. На следующий день участников ждет сбор клубники и возможность для альтернативного отдыха: купание, загорание или рыбалка. Возвращение домой запланировано на вечер второго дня. Стоимость тура составляет 4200 рублей, что включает все необходимые услуги для комфортного отдыха.