Куда сходить и что посмотреть: программа фестиваля «‎Любинский.AРT»

Публикуем полную программу омского фестиваля "Любинский.AРT", который состоится в эти выходные.

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Организаторы представили полную программу фестиваля современного искусства "Любинский.АРТ", который пройдет уже в эту субботу, 20 июля. В сквере имени Дзержинского с 14:00 до 22:00 будут представлены творческие тематические пространства: "Музыка", "Мода и дизайн", "Изобразительное искусство и живопись" и "Театральная деятельность". Публикуем полное расписание работы всех площадок:

Музыка

На главной сцене в сквере в течение восьми часов будут выступать современные омские группы. Музыкальную программу завершат два хедлайнера - коллектив FUNK POWER из Екатеринбурга и кавер-группа JAM из Омска.

14:15 - группа "Азбука Мо" (инди-рок);

15:15 - группа "ОМичи" (фанк-рок);

16:15 - группа "Птица Кто" (неофолк);

17:15 - группа "клёнин." (поп-рок);

18:15 - группа "Сириус" (альтернативный рок);

19:15 - группа THE STREET MONKEYS (ска);

20:15 - группа FUNK POWER (хедлайнер из Екатеринбурга);

21:15 - cover-band Jam (хедлайнер из Омска).

На второй сцене будет звучать электронная музыка:

14:00 - Dj Kaas (Organic House, House);

16:00 - Dj Shark (Funky Breaks, Drum and Bass);

18:00 - Dj Ricky Stark (Afro House, House).

Мода

14:30 - 14:45 - Отчётный показ лучших работ дизайнеров Омской школы дизайна костюма в 2024 году;

15:30 - 15:45 - Сибирский культурный код: показ авторских дизайнерских платков;

17:00 - 17:15 - Устойчивая мода. Экодизайн;

18:30 - 18:45 - Коллекции лучших молодых дизайнеров IV Арт-проекта Omsk Fashion Weekend.

Мастер-классы от Омской арт-резиденции:

14:00 - 21:30 - работа площадки "Арома-Арт";

16:30 - 18:30 - коллажный мастер-класс "Молодость".

Пройдут партнёрские показы, в том числе будет представлена коллекция одежды нового сезона от ХК "Авангард".

Театр

14:00-14:30 - Чтение стихов от литературного объединения "ПарОм";

14:00-19:00 - мастер-классы для детей;

14:30-15:00 - мастер-класс по ораторскому мастерству;

15:00-16:00 - мастер-класс по постановке голоса;

16:00-17:00 - детские спектакли от литературного театра "Риф";

16:00-22:00 - променад и гадание от театра "Без имени";

17:00-18:00 - шоу иллюзий с Максом Тайновым;

17:00-22:00 - фрагмент променада "Хранители.Омск";

18:00-20:00 - взрослые спектакли от театра "Риф";

20:00-21:00 - мастер-класс по актёрскому мастерству от объединения "Твой театр".

Стрит-арт

Площадка будет работать с 14:00 - 20:00. Среди участников заявлены такие художники, как Дмитрий Трайп, Иван Предит, Вадим Флар, Валерия Литвинова, Ксения Флях, Алина Шрайнер, Ксения Романенко, Мария Навойчик, Игорь Гайфуллин, Михаил Фенинец, Алиса Плясунова, Ирина Колобаева, Лилия Ерохина, Алёна Башмачникова и др. Кроме этого, пройдёт пленэр от молодёжной секции омского Союза художников России и танцевальный опен-эйр.

Лекторий