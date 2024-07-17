Власти реконструируют аэропорты всех регионов Северного Кавказа

Аэропорты всех регионов Кавказа реконструируют
Во всех регионах Северного Кавказа будут построены либо реконструированы аэропорты.
«В каждом из регионов будет либо построен, либо реконструирован аэропорт, что создаст возможности для транспортной мобильности. Будут расширены мощности железной дороги, будут расширены экспортные транспортно-логистические маршруты, которые коснутся взаимодействия с нашими южными странами-партнерами», — рассказал в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову на полях Кавказского инвестиционного форума рассказал вице-премьер России Александр Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ.
Транспортные маршруты, проходящие через субъекты Северного Кавказа, входят в состав транспортного коридора «Север — Юг», который совместно реализуется Россией, Азербайджаном и Ираном, напомнил он. Для совершенствования этого маршрута сегодня РЖД совместно с иранскими партнерами строит 162-километровый участок железной дороги «Решт — Астара».
«Это глобальный проект, который будет бесшовно соединять единый транспортный коридор от Балтики до Персидского залива», — отметил вице-премьер.
Развитие сети аэропортов Северного Кавказа
В состав Северо-Кавказского федерального округа входят Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, Республика Северная Осетия — Алания, Ставропольский край и Чеченская Республика.
Так, в аэропорту Махачкалы (Дагестан) проводятся работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы взамен старой, которая эксплуатируется сейчас. Параллельно с этим запланировано строительство нового внутреннего терминала, дополнительного международного терминала и гостиничного комплекса международного уровня.
Аэропорт столицы Ингушетии (г. Магас) был создан на базе аэродрома Ставропольского высшего летного училища ПВО в начале 90-х годов, он принимает несколько рейсов в день. Власти поднимали вопрос о совершенствовании воздушной гавани, вплоть до создания на базе аэропорта Магас крупного хаба. Аэропорт столицы Кабардино-Балкарской Республики — г. Нальчик — также небольшой, принимает только несколько рейсов в день. Многие туристы пользуются аэропортами Минеральных Вод или Владикавказа для путешествий в Нальчик. Глава республики Казбек Коков обращался к федеральному центру с просьбой поддержать реконструкцию аэропорта. По мнению региональных властей, для развития аэропорта нужно расширять взлетно-посадочную полосу.
В столице Карачаево-Черкесии, Черкесске, аэропорта нет, туристы и жители региона пользуются услугами аэропорта Минеральные Воды. Жители г. Ставрополь, столицы Ставропольского края, а также города-курорта Пятигорск тоже едут в аэропорт Минеральных Вод, либо в аэропорт Ставрополь (сейчас в нем строят новый терминал для международных рейсов).
Аэропорт г. Владикавказ (Северная Осетия) прошел реконструкцию в 2022 году, при участии холдинга «Новапорт» был построен новый пассажирский терминал и другая инфраструктура. На сегодня это один из самых современных аэропортов Северного Кавказа.
Власти Чечни планируют реконструкцию и строительство международного аэропорта «Грозный» до конца 2026 года.