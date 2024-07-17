Власти реконструируют аэропорты всех регионов Северного Кавказа

Во всех регионах Северного Кавказа будут построены либо реконструированы аэропорты.

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«В каждом из регионов будет либо построен, либо реконструирован аэропорт, что создаст возможности для транспортной мобильности. Будут расширены мощности железной дороги, будут расширены экспортные транспортно-логистические маршруты, которые коснутся взаимодействия с нашими южными странами-партнерами», — рассказал в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову на полях Кавказского инвестиционного форума рассказал вице-премьер России Александр Новак, курирующий Северо-Кавказский федеральный округ.



Транспортные маршруты, проходящие через субъекты Северного Кавказа, входят в состав транспортного коридора «Север — Юг», который совместно реализуется Россией, Азербайджаном и Ираном, напомнил он. Для совершенствования этого маршрута сегодня РЖД совместно с иранскими партнерами строит 162-километровый участок железной дороги «Решт — Астара».

«Это глобальный проект, который будет бесшовно соединять единый транспортный коридор от Балтики до Персидского залива», — отметил вице-премьер.



Развитие сети аэропортов Северного Кавказа

В состав Северо-Кавказского федерального округа входят Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, Республика Северная Осетия — Алания, Ставропольский край и Чеченская Республика.

Так, в аэропорту Махачкалы (Дагестан) проводятся работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы взамен старой, которая эксплуатируется сейчас. Параллельно с этим запланировано строительство нового внутреннего терминала, дополнительного международного терминала и гостиничного комплекса международного уровня.

Аэропорт столицы Ингушетии (г. Магас) был создан на базе аэродрома Ставропольского высшего летного училища ПВО в начале 90-х годов, он принимает несколько рейсов в день. Власти поднимали вопрос о совершенствовании воздушной гавани, вплоть до создания на базе аэропорта Магас крупного хаба. Аэропорт столицы Кабардино-Балкарской Республики — г. Нальчик — также небольшой, принимает только несколько рейсов в день. Многие туристы пользуются аэропортами Минеральных Вод или Владикавказа для путешествий в Нальчик. Глава республики Казбек Коков обращался к федеральному центру с просьбой поддержать реконструкцию аэропорта. По мнению региональных властей, для развития аэропорта нужно расширять взлетно-посадочную полосу.

В столице Карачаево-Черкесии, Черкесске, аэропорта нет, туристы и жители региона пользуются услугами аэропорта Минеральные Воды. Жители г. Ставрополь, столицы Ставропольского края, а также города-курорта Пятигорск тоже едут в аэропорт Минеральных Вод, либо в аэропорт Ставрополь (сейчас в нем строят новый терминал для международных рейсов).

Аэропорт г. Владикавказ (Северная Осетия) прошел реконструкцию в 2022 году, при участии холдинга «Новапорт» был построен новый пассажирский терминал и другая инфраструктура. На сегодня это один из самых современных аэропортов Северного Кавказа.

Власти Чечни планируют реконструкцию и строительство международного аэропорта «Грозный» до конца 2026 года.