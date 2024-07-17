Аналитики выяснили, сколько россиян хотят отдыхать в заповедных местах

Согласно исследованиям, есть три самых интересных направления. Среди них: пассивный отдых, его выбирают 28 %, короткие прогулочные маршруты (20 %) и этномаршруты (19 %).

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Примечательно, что мужчины чаще женщин отдают предпочтение спортивному экотуризму (19 и 13 % соответственно), а также самостоятельным походам (17 и 10 %).

Дамы охотнее выбирают короткие прогулки. В сравнении с представителями сильного пола процентный показатель равен 23 против 17. Кроме того, они чаще выбирают этномаршруты (22 против 16 %) и познавательный экотуризм (22 VS 12 %).

Также в ходе опроса стало известно, что 40 % граждан нашей страны уже бывали в заповедных местах.

Около 50 % людей уверены, что рост числа туристов в ООПТ принесет пользу и новый скачок в развитии этой сферы, а 38 % придерживаются мнения, что такой наплыв скорее навредит природе.