В Думе предложили обязать регионы оборудовать больше пляжей

В Думе предложили обязать регионы оборудовать не менее одного пляжа на 50-100 тыс. человек
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову письмо с предложением обязать регионы организовывать не менее одного пригодного для купания пляжа на 50-100 тыс. человек. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.
"В свете публикации неутешительных данных МЧС России о количестве погибших на воде с начала купального сезона 2024 года прошу вас рассмотреть возможность обязать подведомственные министерству природных ресурсов РФ региональные органы власти организовать в каждом субъекте РФ на 50-100 тыс. жителей и курортников не менее одного общедоступного пляжа, пригодного для купания по санитарным нормам и нормам безопасности", - говорится в документе.
Чернышов утверждает, что на протяжении многих лет статистика смертности жителей России во время купания в летний период не улучшается.
"Только за пол-лета 2024 года, по данным МЧС РФ, во время купания утонули более тысячи человек. Только 9 июля на водоемах страны погибли 53 человека. В течение всего года этот параметр в среднем составляет 3,5-4 тыс. человек. Одна из основных причин утопления - острый дефицит подготовленных и безопасных зон для купания", - отметил вице-спикер Госдумы.
По словам депутата, абсолютное большинство пляжей рядом с дачей или местом проживания на сегодняшний день считаются непригодными для купания: на них нет ни надзора спасателей, ни оборудованных зон отдыха, а заход в воду и дно не очищается и не благоустраивается.
"Жара в центральной России стоит уже несколько недель, конечно, граждане по выходным массово выезжают на воду - к ближайшей речке, пруду, озеру. Все места массового купания хорошо известны, они отмечены на интерактивных картах, там часто работают ларьки для отдыхающих, иногда даже завозят песок своими силами. Но на этих водоемах формально купаться нельзя и никакого надзора со стороны спасателей нет", - сказал Чернышов ТАСС.