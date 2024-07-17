В Думе предложили обязать регионы оборудовать больше пляжей

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил министру природных ресурсов и экологии РФ Александру Козлову письмо с предложением обязать регионы организовывать не менее одного пригодного для купания пляжа на 50-100 тыс. человек. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

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"В свете публикации неутешительных данных МЧС России о количестве погибших на воде с начала купального сезона 2024 года прошу вас рассмотреть возможность обязать подведомственные министерству природных ресурсов РФ региональные органы власти организовать в каждом субъекте РФ на 50-100 тыс. жителей и курортников не менее одного общедоступного пляжа, пригодного для купания по санитарным нормам и нормам безопасности", - говорится в документе.



Чернышов утверждает, что на протяжении многих лет статистика смертности жителей России во время купания в летний период не улучшается.

"Только за пол-лета 2024 года, по данным МЧС РФ, во время купания утонули более тысячи человек. Только 9 июля на водоемах страны погибли 53 человека. В течение всего года этот параметр в среднем составляет 3,5-4 тыс. человек. Одна из основных причин утопления - острый дефицит подготовленных и безопасных зон для купания", - отметил вице-спикер Госдумы.



По словам депутата, абсолютное большинство пляжей рядом с дачей или местом проживания на сегодняшний день считаются непригодными для купания: на них нет ни надзора спасателей, ни оборудованных зон отдыха, а заход в воду и дно не очищается и не благоустраивается.