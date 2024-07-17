Летний туристический проект «Умные путешествия» запустили в Подмосковье

Министерство культуры и туризма Московской области продолжает сотрудничество с сервисом каршеринга BelkaCar. Жители и гости региона могут исследовать его достопримечательности. Этим летом запущен новый проект «Умные путешествия», включающий разнообразные и подробные маршруты по мероприятиям, достопримечательностям и малоизвестным местам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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«Каршеринг в Подмосковье — это свобода путешествий и исследование уникальных уголков региона без привязанности к расписанию и маршрутам. Благодаря ему каждый может стать первооткрывателем и почувствовать настоящее единение с историей и культурой. Использование каршеринга для исследования Подмосковья сочетает в себе не только комфорт, но и экономическую выгоду, что делает его максимально доступным способом для путешествий по культурному наследию Московской области», — отметил первый замминистра культуры и туризма региона Алексей Шимко.



Подмосковье является одним из самых популярных регионов для путешествий. Так, по оценке BelkaCar, самыми востребованными направлениями для туризма остаются Солнечногорск, Истра, Серпухов, Клин, Коломна, Сергиев Посад, Дмитров, Волоколамск, Зарайск и Орехово-Зуево. При этом, все события и малоизвестные факты о подмосковных достопримечательностях регулярно публикуются в социальных сетях министерства культуры и туризма Московской области и сервиса BelkaCar.

Целью сотрудничества Министерства культуры и туризма Московской области и BelkaCar является популяризация внутреннего туризма и культурной жизни в регионе.

За летний сезон в 2023 году количество туристических поездок выходного дня почти достигло 40 тысяч. В этом году отмечается повышенный спрос не только на аренду автомобилей, но и на мини-путешествия, что может способствовать дальнейшему росту числа поездок.