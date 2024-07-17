Камчатка стала самым популярным направлением у любителей приключенческого туризма

В первом полугодии текущего года Камчатка возглавила топ-5 популярных направлений приключенческого туризма у россиян. При этом средняя стоимость недельного тура туда обойдется в 140 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

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«Камчатка заняла первое место в топ-5 самых популярных российских регионов в сегменте приключенческого туризма за шесть месяцев текущего года», – говорится в сообщении.



На втором месте расположился Байкал, а замыкает тройку лидеров Кавказ – Архыз, Домбай, Приэльбрусье, Осетия, Дагестан. Также на четвертом месте оказалась Республика Адыгея, на пятом – Алтай.

Как отмечается, средняя стоимость тура на Байкал составит 93 тысячи рублей на человека, на Кавказ – 60 тысяч рублей, а на Алтай – 81 тысячу рублей. При этом путешествие в Республику Адыгея обойдется в 35 тысяч рублей.