Путешествуй по России: как развивается внутренний туризм в новых условиях

Туризм в России за последние несколько лет стал развиваться активнее. К этому подтолкнуло закрытие границ сначала из-за пандемии, затем – из-за международных ограничений. Внутри страны растут как спрос, так и предложение на качественный отдых. Со следующего года на смену действующему нацпроекту «Туризм и гостеприимство» придет новый, рассчитанный до 2030 года: на развитие отрасли должно быть выделено не менее 403 млрд рублей. Российскому туризму есть над чем работать: в регионах сохраняются недостаток финансирования, неразвитость инфраструктуры, дефицит высококвалифицированного персонала. Как перезагрузить рынок и сделать путешествия доступнее, безопаснее и комфортнее? «ФедералПресс» взглянул на отрасль со стороны.

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Перезагрузить отрасль

Согласно данным Минэкономразвития России, по итогам 2023 года туристическая отрасль превысила доковидные показатели. В пресс-службе министерства «ФедералПресс» сообщили, что за последние три года (2021, 2022, 2023) число туристических поездок по России увеличилось на 25,6 %. В 2021 году путешествовали 66,5 млн человек, в 2022 году – 73,1 млн, а в 2023 году – около 83,5 млн (эти данные учитывают туристов, останавливающихся в коллективных средствах размещения). В 2024 году Минэкономразвития ожидает около 90 млн турпоездок по России.

Как указывали месяц назад на Петербургском международном экономическом форуме эксперты, сейчас отрасль развивается, благодаря вниманию со стороны государства, однако при снижении мер поддержки она может уйти в убыток так же быстро, как и начала расти.

«Мы сейчас видим прогресс в том, что линейка туров стала намного шире и намного интереснее для потребителя. Будем честными, это все произошло не только благодаря тому, что мы все такие молодцы. Это произошло в ходе естественных причин, потому что закрылись границы. Во многом это также произошло благодаря программе кэшбэка», – заявила тогда руководитель международных проектов, Слетать.ру Любовь Воронина.



Ключевые задачи туротрасли, обозначенные президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию в этом году, предполагают к 2030 году увеличение турпоездок по стране до 140 млн и рост вклада туризма в ВВП до 5 %. Ожидается и увеличение финансирования для развития отрасли: по данным Минэкономразвития РФ, на реализацию нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в 2023-2024 годах выделено около 100 млрд рублей, а до 2030 года по поручению главы государства предполагается направить не менее 403 млрд рублей и часть дополнительных доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран.

В пресс-службе министерства отметили, что ставка делается, прежде всего, на проекты кластерного развития с государственным участием. В их числе – масштабный проект «5 морей и озеро Байкал», запущенный по инициативе президента. Это новые курорты в 9 регионах – Краснодарском и Приморском краях, Крыму, Дагестане, Бурятии, Запорожской, Калининградской, Иркутской областях, Санкт-Петербурге. Ожидается, что они смогут обеспечить дополнительно 10 млн турпоездок в год, начиная с 2030 года.

«Такие масштабные проекты комплексного освоения территорий на морских побережьях помогут создать современную среду и комфортные условия для отдыха на любой вкус и бюджет. Будут построены, в том числе, отели, рестораны, круглогодичные бассейны, центры развлечений для детей, спортивные, культурные объекты, парковые зоны», – сообщили «ФедералПресс» в Минэкономразвития.



Например, реализация проектов «5 морей и озеро Байкал» позволит увеличить номерной фонд на 73,5 тыс. номеров и будет способствовать созданию более 86 тыс. новых рабочих мест.

В реализацию проектов будут вовлечены частные инвесторы, региональные власти, Минэкономразвития России и Корпорация Туризм.РФ, кроме того, подключится Институт развития Кавказ.РФ для реализации проекта Каспийского прибрежного кластера. Профильным министерством совместно с регионами уже сформированы проекты «дорожных карт» – они включают оформление земельно-имущественных отношений, создание объектов обеспечивающей и туристической инфраструктуры.

Государство будет субсидировать строительство модульных отелей для наращивания номерного фонда. По данным пресс-службы профильного министерства, в 2022-2024 годах по нацпроекту было поддержано строительство порядка 18 тыс. номеров в модульных гостиницах. Они появятся в почти 60 регионах страны, в том числе, в Московской и Челябинской областях, Бурятии, Пермском и Алтайском краях. Сейчас лидерами по числу модульных гостиниц и кемпингов являются Московская и Ленинградская области, Татарстан, Краснодарский край и Крым. В этом году должен быть проведен новый конкурс по программе субсидирования строительства модульных гостиниц на следующие три года. Таким образом, в регионы будет направлено еще 15 млрд рублей на создание глэмпингов.

Туризму – льготное кредитование

Отвечая на вопрос о финансировании туристической отрасли, в Минэкономразвития РФ раскрыли «ФедералПресс» подробности программы льготного кредитования, которая в конце прошлого года расширилась на строительство инфраструктуры горнолыжных комплексов, круглогодичных парков развлечений и аквапарков.

По данным министерства, только в 2024 году по этой программе отобрано 189 проектов из 55 регионов страны общей стоимостью порядка 900 млрд рублей. В их числе 167 проектов по созданию гостиниц и многофункциональных комплексов с общим номерным фондом в 38,1 тыс. номеров. Из них ряд отелей предполагается построить на территории горнолыжных комплексов. Это позволит нарастить качественный номерной фонд, решить проблему дефицита качественных средств размещения на курортах. Например, в Шерегеше инвесторы получат льготные кредиты на реализацию четырех новых гостиничных проектов. Это более 700 номеров.

Также в этом году по программе льготного кредитования поддержано 10 проектов по строительству аквапарков, 9 проектов по созданию инфраструктуры горнолыжных комплексов и 3 проекта по строительству круглогодичных парков развлечений. Например, поддержку получит инвестор курорта международного уровня «Парк «Три вулкана» в Камчатском крае. Он объединит достопримечательности и различные направления туризма: оздоровительный отдых с использованием уникальных бальнеологических ресурсов Камчатки и активный отдых в горах зимой и летом. Еще один крупный курортный проект будет реализован на Ямале – горнолыжный комплекс «Рай-Из». Это будет первый проект такого уровня на Полярном Урале. Кроме того, новые горные курорты при поддержке государства будут построены на Алтае, в Пермском крае, Челябинской области. Получат инвестиции для развития курорты на Кавказе.

Как заявляла руководитель направления по оказанию услуг компаниям недвижимости, гостиничного бизнеса и строительства, государственного и транспортного секторов группы компаний Б1 Ольга Архангельская, частный бизнес готов вкладывать инвестиции в отрасль.

«Как показало наше исследование, с одной стороны, популярность внутреннего туризма среди россиян находится на достаточно высоком уровне, а с другой – бизнес, связанный с туризмом, планирует дальнейшие инвестиции для расширения количества услуг и повышения их качества», – говорила она. Как сообщили «ФедералПресс» в Минэкономразвития России, согласно исследованию, проведенному при подготовке к состоявшейся 25 июня стратегической сессии по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» под председательством председателя правительства Михаила Мишустина, до 58 % увеличилось число желающих отправиться в путешествие по стране. Это на 10 % больше, чем год назад. Такие данные, в том числе, результат развития гостиниц, курортов и транспортной инфраструктуры, считают в министерстве.



Каковы ключевые точки притяжения туристов сейчас и что делается для увеличения турпотока в регионах России в будущем? «ФедералПресс» направил запросы в профильные министерства и ведомства в регионы. На момент подготовки обзора многие из них не предоставили ответы.

Древние крепости, вулканы и экотропы: точки притяжения туристов в регионах

Спрос на внутренний туризм продолжает расти, наши путешественники заново открывают для себя Россию, расширяется и география поездок по стране. Проанализировав статистику за 2023 год, в Минэкономразвития РФ назвали среди наиболее активно растущих направлений Республику Дагестан, Магаданскую и Мурманскую области (37 %), а наиболее популярных – Москву (10 млн турпоездок), Краснодарский край (9,8 млн), Санкт-Петербург (5,6 млн), Московскую область (5,5 млн), Республику Татарстан (2,6 млн), Свердловскую область (2 млн), Тюменскую область (1,9 млн), Крым (1,8 млн), Ростовскую область (более 1,7 млн), Нижегородскую область (почти 1,6 млн).

Известная своими историческими и природными достопримечательностями Новгородская область всегда привлекала туристов. Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе областного правительства, в 2023 году регион посетили 2,4 млн человек и в текущем году ожидается не меньше гостей. В основном сюда едут жители Санкт-Петербурга (49 %), Ленинградской области (14 %), Москвы и Московской области (14 %), еще около 4 % – это туристы из Псковской и Мурманской областей, порядка 19 % – из других регионов. Регион воспринимают как «музей под открытым небом», куда можно заехать на пару дней ради памятников древней архитектуры. А самыми посещаемыми являются Великий Новгород, Старая Русса (курорт «Старая Русса», Дом музей Ф.М. Достоевского), Валдай (Валдайский национальный парк общей площадью 158,5 тыс. га, имеющий статус биосферного резервата в рамках программы ЮНЕСКО, с самой протяженной экотропой на Северо-Западе – «Большой Валдайской тропой» – 59 километров; Валдайский Иверский Святоозерский монастырь, единственный в России Музей колоколов), Боровичи (музей-усадьба А.В. Суворова, сплавы по реке Мста), Любытино (музей живой истории «Славянская деревня Х века»). За последние два года в Новгородской области открылось 20 гостиниц, в том числе в особняках XIX века в исторической части Великого Новгорода. В 2023 году начали работу 8 новых объектов, кемпинги и автокемпинги в Валдайском, Новгородском, Старорусском районах. В этом году дополнительно будет введено 55 номеров за счет строительства кемпингов и баз отдыха в самых привлекательных по своей природе и живописным местам районах – Любытинском и Валдайском.

Всего за последние 6 лет было затрачено более 3,4 млрд рублей из бюджета и частных инвестиций на реализацию 35 проектов в сфере туризма, что дало возможность создать более 330 рабочих мест в регионе. Текущая реализация еще более 30 проектов с привлечением частного и государственного капитала на общую сумму более 21 млрд рублей позволит создать дополнительно 1300 рабочих мест. В 2025-2029 годах в Великом Новгороде должен появиться круглогодичный аквапарк, а в Старой Руссе – гостиница на 317 номеров и курортно-оздоровительный комплекс на 380 номеров – категории 4 звезды.

В Республике Карелия тоже растет поток туристов: в 2023 году число поездок в регион превышало 1,6 млн, а в 2024-м ожидается увеличение на 8 % до более 1,75 млн. Как сообщили «ФедералПресс» в министерстве экономического развития Республики Карелия, в основном сюда едут туристы из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (51 %), Москвы и Московской области (23 %), а также соседних регионов СЗФО (15 %). Россиян привлекают красивейший горный парк «Рускеала», Сортавала, Валаамский мужской монастырь, национальный парк «Ладожские шхеры», объект всемирного наследия ЮНЕСКО «Ансамбль деревянного зодчества «Кижский погост» на острове Кижи, Марциальные воды, заповедник и водопад Кивач, палеовулкан Гирвас, гора Воттоваара, Вотчина Карельского Деда Мороза ТалвиУкко. Чтобы путешественникам было удобнее добираться до музея-заповедника «Кижи», была отремонтирована автодорога Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа. На территории археологического комплекса «Беломорские петроглифы» реконструирован павильон «Бесовы следки». Обустроена территория этно-парка «Гора Сампо» в Прионежском районе. А номерной фонд в регионе за 2023 год увеличился на 1020 мест, было открыто 56 новых объектов, в том числе с учетом предпринимателей, получивших субсидии на создание модульных гостиниц и кемпингов – 284 номера/904 места, расширены уже действующие 8 объектов на 50 номеров/116 мест.

В 2023 году инвестиции в сфере гостиниц и объектов общественного питания с сопутствующей деятельностью по организации досуга и развлечений превысили 2,4 млрд рублей, тогда как в 2018 году этот показатель равнялся всего лишь 242 млн рублей.

Текущий инвестиционный портфель включает 74 туристических проекта, находящихся на разной стадии реализации, с общими вложениями свыше 35 млрд рублей и с созданием более 2 тыс. рабочих мест. Основной объем финансирования – 21,07 млрд рублей – будет направлен на «Строительство горнолыжного бальнеологического курорта «Спасская Губа» в Кондопожском районе. Здесь туристы также приезжают посмотреть на Палеовулкан Гирвас, оз. Сандал, в санаторий «Марциальные воды», заповедник и водопад Кивач.

Сейчас в Карелии завершается обустройство объекта ЮНЕСКО – комплекса Беломорские петроглифы, что, как ожидают в Минэкономразвитии Республики, позволит увеличить туристский поток более чем в 10 раз. А с 2025 года будут начато обустройство второго комплекса петроглифов Онежского озера.

В Кировской области в 2023 году было зафиксировано почти 844 тыс. турпоездок, а в 2024-м прогнозируется рост потока туристов до более чем 1 млн человек за счет проведения событийных мероприятий в рамках празднования 650-летия г. Кирова. В министерстве спорта и туризма региона на запрос «ФедералПресс» ответили, что область привлекает больше всего туристов из Республики Коми, Татарстана, Удмуртии, Нижегородской области и Москвы. Они желают посетить Свято-Серафимовский и Спасский соборы, Успенский Трифонов и Преображенский женский монастыри, Храм Иоанна Предтечи, Церковь Николая Чудотворца, места, связанные с жизнью и творчеством братьев Васнецовых, многочисленные музеи, природные достопримечательности – Жуковлянские валуны, Соколью гору, «Вятскую Швейцарию» и озеро Шайтан. Развивается и государственная программа, направленная на развитие агротуризма. В 2024 году грант из федерального и областного бюджетов будет выделен на реализацию двух проектов: «Нагорский туристический комплекс на базе Мараловой фермы» и «Агротуристический комплекс «Экоферма ДемьяНово»». В 2024 году регион также собирается подать заявку на участие в госпрограмме «Строительство модульных некапитальных средств размещения».

В этом году остаётся высоким туристический интерес к живописному Алтайскому краю, который в 2023 году принял около 2,3 млн туристов из соседних регионов – Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской и Тюменской областей, Красноярского края, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Республики Саха (Якутия), а также из Москвы, других крупных городов европейской части России и даже из Казахстана. Министерство туризма региона сообщило «ФедералПресс», что по итогам этого года прогнозируется рост турпотока не менее чем на 5 % до 2,4 млн человек. Так, в степной части Алтайского края с множеством пресных и горько-соленых озер, выступающих «морезаменителями», алтайцы составляют порядка 40 % потока туристов, тогда как на въездных туристов приходятся остальные 60 %. К примеру, в городе Белокурихе, имеющем статус курорта федерального значения, доля внутренних туристов составляет порядка 30 %, въездных – 70 %; В краевой столице – городе Барнауле, где преобладает деловой туризм, уже 55 % составляют внутренние туристы и 45% - въездные. Жители края и гости отдыхают в Белокурихе, на реке Катунь, месте слияния рек Бия и Катунь (исток реки Обь), озере Большое Яровое, Завьяловских и Гуселетовских озерах, в Ленточных (сосновых) борах, Салаирском кряже, Горной Колывани и Горном Чарыше, посещают объект культурного наследия федерального значения «Денисова пещера», Тигирекский заповедник, природные парки «Ая» и «Предгорье Алтая», заказник «Лебединый», заказник «Каскад водопадов на реке Шинок», Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина и многие другие объекты. В последние годы туристическая инфраструктура Алтайского края получила значительное развитие. Если раньше инвестор склонялся к строительству большого количества средств размещения с минимальным комфортом и исключительно для проживания в летний период, то в последние годы делается упор на качественное круглогодичное размещение туристов. В регионе открываются отели категории 4 и 5 звёзд, расширяется номерной фонд. К 2027 году ожидается строительство гостиничных комплексов, в том числе горнолыжного комплекса, СПА-комплекса и сопутствующей туристской инфраструктуры на территории игорной зоны «Сибирская монета» с инвестициями 6,3 млрд рублей. Кроме того, к этому же времени 16,8 млрд рублей будет затрачено на формирование новой туристской территории «Белокуриха горная». По сообщению регионального Минтуризма, комплексное развитие туристских территорий в Алтайском крае осуществляется на принципах государственно-частного партнерства, когда за счет средств госбюджета создаются объекты транспортной и инженерной инфраструктуры, а строительство объектов осуществляется за счет частных капиталовложений.

Судя по информации правительства Приморского края, активно развивается туристическая инфраструктура и в этом регионе. За год общее количество турпоездок здесь выросло на 25,4 % до 3,7 млн поездок. Большую роль сыграло открытие границ с КНР в январе 2023 года: в результате поток иностранных туристов по итогам года вырос в 24 раза в сравнении с 2022 годом – до 129,5 тыс. человек. Туристы едут из дальневосточных регионов, Подмосковья и Ленинградской области, Сибири и Свердловской области, Краснодарского края. В ближайшие годы ожидается увеличение турпотока: до 3,79 млн человек в 2024 году, 4,1 млн – в 2025-м, 4,37 млн – в 2026-м. В Приморье действительно есть на что посмотреть: туристов влекут морской заповедник, касатки и тюлени, Токаревский маяк, бухты Стеклянная, Лазурная и Ахлестышева, мыс Тобизина, парки Орлиное гнездо и Нагорный, сопка Бурачка, острова, архипелаг Римского-Корсакова… Люди едут сюда, чтобы принять участие в фестивалях «Корюшка и Ко», «О! Мега Вкус», фестивале мидии, «Прибой», Taigafest, многочисленных спортивных мероприятиях. Инфраструктура за последние годы расширилась гостиницами высокого класса, включая 4- и 5-звёздочными и апарт-отели, а также 11 модульными некапитальными средствами размещения и пляжными территориями. Реализуются проекты создания федерального круглогодичного морского курорта «Зарубино» (объем инвестиций – 37,2 млрд рублей), развития бухты Лазурной (около 2,7 млрд рублей), на территории острова Русского (около 12 млрд рублей) и другие.

Всё чаще россияне едут отдыхать и на Сахалин, где за последние несколько лет в рамках нацпроекта было реализовано более 25 проектов по созданию модульной туристкой инфраструктуры (кемпингов, глемпингов, кафе, прокатов и др.). Зимой туристы едут сюда покататься на лыжах, снегоходах, прогуляться по морскому льду к ледопадам в бухте Тихой и на гастрономические экскурсии с морской подледной рыбалкой и ловлей крабов, называемой «крабалкой». Летом, помимо гастрономических интересов, их зовут грязевые вулканы Сахалина и магматические вулканы Курильских островов, термальные источники и историческое наследие региона. Как сообщили «ФедералПресс» в министерстве туризма Сахалинской области со ссылкой на оценку Росстата, в 2023 году регион посетило более 514,9 тыс. туристов, при этом в коллективных средствах размещения было зафиксировано свыше 245 тыс. российских и иностранных граждан, что на 9 % больше, чем в 2022 году. Сюда приезжали гости из Приморского, Хабаровского, Краснодарского краев, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской и Новосибирской областей, Камчатки. Для развития туристической инфраструктуры в прошлом году муниципальным образованиям региона были предоставлены субсидии из бюджета Сахалинской области в объеме 92,2 млн рублей. В рамках нацпроекта регион получил 10,5 млн рублей. С учетом софинансирования из регионального бюджета грантовую поддержку на сумму более 17,8 млн рублей получили 2 проекта предпринимателей. В региональном профильном министерстве будущий рост экономики связывают с созданными на Сахалине территорими опережающего развития (ТОР) «Южная», «Горный воздух», «Курилы» и режимом Свободного порта Владивосток (СПВ). Развитию туристических проектов помогает и создание на территории Курильских островов особой преференциальной зоны.

На протяжении долгого периода устойчивым ростом потока туристов характеризуется удивительная по своей красоте Камчатка: этот показатель увеличился с 128 985 в 2020 году до 367 582 человек в 2023, причем край принимал в основном российских туристов – 127 551 и 351 865 человек соответственно. В министерстве туризма Камчатского края на запрос «ФедералПресс» ответили, что немаловажным фактором, влияющим на спрос, стало наличие полетных программ. Картину внутреннего туризма в регионе улучшили набирающие популярность внутрироссийские чартеры. В итоге только в 2023 году объем туристского потока сюда увеличился на 8 % по сравнению с 2022 годом, а в первом квартале 2024 года, по оперативным данным Росстата, – на 3,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выросла и численность путешественников, останавливающихся в средствах размещения, – с 116 850 до 227 911 человек за четыре года, показав только за 2023 год динамику роста на 26,32 %. Количество объектов, в которых могут разместиться туристы, на Камчатке также растет: за 2018-2023 годы их появилось 68, в том числе на конец 2023 года по сравнению с 2022 годом ситуация с местами размещения улучшилась на 14 % – количество гостиниц выросло со 173 до 190, за три года произошел рост числа гостиниц на 23 %, а за последние пять лет – на 37 %. В 2024 году начали свою работу еще 3 гостиницы.

Фантастическая Камчатка манит путешественников живописными пейзажами. В Долине гейзеров и кальдера вулкана Узон, входящей в состав «семи чудес России», образовано много горячих термальных источников, действующих гейзеров, кипящих грязевых котлов и различных проявлений вулканической деятельности, а кальдера вулкана представляет собой огромную котловину – примерно 10 км в диаметре, с грязевыми котлами, кислотными озерами, горячими источниками и фумаролами, из которых поднимаются столбы пара. Здесь находится выход самой молодой нефти в мире. На Курильском озере, одном из красивейших уголков Камчатки в любое время года, находятся сложенные из лавы острова, на берегах имеются горячие источники и расположено уникальное по красоте обнажение пемз. Здесь нерестится крупнейшее в Евразии стадо нерки, а в конце лета в бассейне озера собирается более 200 бурых медведей. Огромные застывшие лавовые потоки, растянувшиеся на десятки километров, «лунный ландшафт», лавовые пещеры и вулканические бомбы – это последствия почти годового извержения вулкана Плоский Толбачик (высота 3140 метров), начавшегося 27 ноября 2012 года. Один из самых активных действующих вулканов – Мутновский, кратер которого можно посетить даже зимой, заехав туда на снегоходе: здесь можно понаблюдать за вулканической активностью, увидев выбросы газа, бурлящие котлы, столбы пара, и посетить водопад высотой 80 метров! У подножия Авачинского вулкана в рамках Дней туризма в Камчатском крае проходит традиционный праздник «День вулкана». Он тоже, как и Корякский, является действующим. Есть на Камчатке и другие вулканы, и Дачные геотермальные источники, и покрытый чёрным песком Халактырский пляж на берегу Тихого океана, с шумом прибоя и криками неугомонных чаек.

Туристический поток на Камчатку возрастет с реализацией крупнейшего в регионе проекта в сфере туризма «Создание курорта международного стандарта и общедоступной курортной инфраструктуры вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый – «Парк «Три вулкана». Он предполагает развитие бальнеологического, горнолыжного, горного и круизного туризма. По информации министра краевого туризма Владимира Русанова, сейчас завершается экспертиза проектно-сметной документации объектов курорта, после чего начнется активная фаза строительно-монтажных работ.

Республику Бурятия с ее бескрайними лесами и степями, горными хребтами и великолепнейшим озером Байкал, сотнями минеральных и термальных источников, в 2023 году посетило, по данным Росстата, 641,3 тыс. туристов. Это на 31 % больше, чем в предыдущем году. Впрочем, как сообщила «ФедералПресс» замминистра туризма Бурятии Туяна Дугарова, численность размещенных в коллективных средствах размещения, лишь частично отражает реальный турпоток, который может быть еще на 40 % выше официального показателя. В 2024 году турпоток прогнозируется на уровне 650 тыс. человек.

Люди едут сюда, чтобы поклониться буддийским святыням – Сандаловому Будде (единственная в мире скульптура Будды, созданная еще при его жизни – более 2,5 тыс. лет назад) и нетленному телу Хамбо-ламы Даши-Доржо Этигэлову в Иволгинском дацане Хамбын Хурээ, побывать в священной для буддистов долине Ацагат, насладиться великолепными видами Байкала с Ушканьими островами, Чивыркуйским заливом и бухтой Змеиная, полуостровом Святой Нос и Баргузинским заповедником. Среди туристов – в основном приезжие из Москвы и Московской области – 21 %, Иркутской области – 9 %, Санкт-Петербурга и Красноярского края – по 6 %.

Правительство Республики Бурятия ежегодно с 2022 года принимает участие в конкурсах по поддержке проектов модульных некапитальных средств размещения. С 2022-2024 годах было поддержано таких 56 проектов на общую сумму 889,3 млн рублей. В Минтуризма считают данную меру господдержки реальной возможностью быстро нарастить инфраструктуру приема туристов в местах с наибольшим турпотоком.

Сейчас в республике реализуется 9 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 40,4 млрд рублей. И основной инвестплощадкой в сфере туризма, конечно, является особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», в которой зарегистрированы 6 резидентов. Скоро здесь появятся новые туркомплексы, модульные гостиницы, пирсы, благоустроена береговая зона. Реализация проекта развития курорта «Волшебный Байкал» в Республике Бурятия и Иркутской области в составе федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» было поддержано на совещании у президента РФ в марте текущего года и потребует вложения миллиардов рублей.

В Тюменскую область, характеризующуюся развитостью транспортной инфраструктуры (здесь имеется два аэропорта в Тюмени и Тобольске, проходят несколько железнодорожных путей сообщений, включая знаменитый «Транссиб», проложены автодороги федерального значения, соединяющие европейскую часть России с северными регионами, Сибирью и Дальним Востоком), ежегодно приезжают миллионы туристов, чтобы познакомиться с богатым историко-культурным наследием. Туристы стремятся сфотографироваться на фоне символических Врат Сибири, через которые проходили знаменитые географические экспедиции, колоритных купеческих особняков XIX – начала XX веков в Тюмени, узнать подробности о походах Ермака и истории Сибирского ханства, посетить единственный белокаменный кремль за Уралом в Тобольске, который после административных реформ Петра I долгое время был центром самой большой в России губернии, простиравшейся до Тихого океана. К слову, сейчас в Тобольске создается туристический кластер, сформирован мастер-план туристического каркаса города, открыт интерактивный «Музей забытых звуков», где собрано более 160 экспонатов, среди которых этнические инструменты из разных стран и эпох. В Музее Григория Распутина на его родине в селе Покровском туристы стремятся посидеть на легендарном венском стуле сибирского провидца. В Ялуторовске – блинной столице, вошедшей в Книгу рекордов России с выпечкой самого большого блина, они приезжают в местный острог, воссозданный по образцу первой деревянной крепости времен освоения Сибири. В регионе имеется Дом-музей русских пород лошадей «Хуторъ», где содержатся представители русских пород лошадей: от популярного орловского рысака до редкой аборигенной забайкальской кучерявой лошади, которую степные кочевники разводили в I тысячелетии до нашей эры. Гости спешат попробовать здесь блюда народов Севера, щедрые и пряные угощения от бухарцев и сибирских татар, а также стремятся попасть в тюменские термальные комплексы с круглогодичной температурой воды от +36 до +48 ⁰С: тюменские термы являются наследниками древнего Западно-Сибирского моря, ушедшего несколько миллионов лет назад в недра земли.

В будущем регион планирует создать курорт, который позволит заявить о себе на федеральном уровне, развить кластер «Долина реки Туры», реализовать термально-туристический проект «Кипрея» с сафари-парком, конно-спортивным комплексом, аутлетом, ярмаркой Великого чайного пути, трассой для автогонок, авиаполосой для организации воздушных прогулок и другими объектами.

Как сообщили «ФедералПресс» в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области, только в прошлом году сюда приехали 3,6 млн туристов, и в текущем году ожидается туристический поток не ниже данного показателя. На красоты и историко-культурные объекты региона едут посмотреть в основном жители регионов Уральского федерального округа, а также Омской области (50 %). Остальной турпоток туристов складывается из жителей Пермского края, Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. С турпотоком у3ц4работают более 600 объектов сферы гостеприимства и сервиса.

Имеет прекрасные перспективы для развития туризма Свердловская область, которая также не обделена ни историко-культурными памятниками федерального значения, ни природными достопримечательностями и красотами. Как рассказал «ФедералПресс» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, наиболее развитым в плане туризма является находящийся между двумя мегаполисами – Екатеринбургом и Челябинском – Сысертский район, где представлены все типы отдыха: от конноспортивного и загородного до промышленного. Наиболее интересным объектом в Ревдинском районе являются «Мариинские избы». Впрочем, по словам Мальцева, туротрасли региона есть куда расти: пока здесь не развито санаторно-курортное направление, а дефицит средств размещения приводит к высокой стоимости при недостаточно качественном сервисе, что не позволяет в период наибольшей загрузки обеспечить загородным отдыхом даже жителей Екатеринбурга.

«В первую очередь необходимо устранить перекос в сторону Екатеринбурга, где до 2020 года присутствовала большая часть мировых гостиничных брендов, где можно создавать радиальные экскурсии, использовать насыщенную жизнь с многочисленными выставками, спортивными и культурными мероприятиями, а также деловыми событиями. Основное внимание необходимо обратить на развитие загородных средств размещения, особенно в радиусах 100 км от Екатеринбурга и 50-70 км от Нижнего Тагила. Нам не хватает и узнаваемых брендовых маршрутов, и средств размещения эконом-класса, и объектов оздоровления. Вследствие этого жители Екатеринбурга в летний период отдыхают на территории соседних регионов: в Тюменской области их привлекает развитость термальных курортов, в Челябинской – озерные районы Миасса, Златоуста и Магнитогорска», – сообщил он, добавив, что среди отдыхающих в этих областях доля екатеринбуржцев составляет 35 %, а в отдельные периоды – до 40 %.



Новым регионом на туристической карте России становится Челябинская область, куда традиционно едут отдыхать туристы из соседних регионов: Свердловской, Тюменской области, Пермского края, Республики Башкортостан. По данным «Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области», въездной турпоток из этих регионов составляет 70 %. Растёт интерес к региону у жителей центральной России и Сибири. Например, авианаправление Москва-Челябинск в 2023 году стало одним из самых популярных по данным сервиса «туту.ру» и выросло более чем на 50 %. Всего в 2023 году в отелях Челябинской области остановились 1,4 млн туристов, что на 14 % больше, чем в 2022 году. Всего, по данным BigData, турпоток в Челябинской области в 2023 году составил более 7,5 млн человек, а в 2024, по прогнозу, он превысит 8 млн человек. За прошлый год национальные парки региона – «Таганай», «Зюраткуль» и «Зигальга» – посетило свыше 390 тыс. человек. Здесь обустроено более 140 туристических и экологических троп и маршрутов, а в 2024 году появятся еще три на территории гидрологических памятников природы – реки Юрюзань от Смирновского моста до устья реки Наси, озера Горькое в Увельском районе и Симского пруда. Летом большой популярностью пользуются озёра Тургояк, Увильды, Еловое, Калды, Касарги, а также сплав по реке Ай. Зимой туристы предпочитают отдых на горнолыжных курортах: их в области 13 (с учётом ГЛЦ «Банное», ГК «Абзаково» и в парке-курорте «Притяжение» в Магнитогорске). Ещё один тренд – развитие промышленного туризма. За 2023 год на промпредприятиях региона побывало более 75 тыс. туристов, что на 34 % больше, чем в 2022-м.

Сегодня в Челябинской области на средства инвесторов и с привлечением господдержки реализуется несколько крупных проектов в сфере туризма, среди которых всесезонный курорт «Аджигардак» (Ашинский район), бальнеологический курорт «Сапфир Урала» (Еткульский район) и комплексный туристический проект «Большая вода» (Челябинск). Общий объём инвестиций – более 30 млрд рублей. В 2023 году финансовыми мерами поддержки в регионе воспользовались 43 организации на сумму порядка 500 млн рублей, в том числе на ключевых туристических локациях бассейна реки Ай, «Аркаим» и озеро Тургояк.

Впрочем, как сообщили «ФедералПресс» в Турбюро Спутник г. Челябинска, несмотря на всё это, в регионе всё еще недостаточно развита туристическая инфраструктура, мало отелей категории 3-4 звезды, а с 5 звездами и вовсе проблема.

«Очень сложно забронировать места в отели летом, ввод глэмпингов увеличит количество мест размещения летом, но этого недостаточно. Из-за ограниченного количества мест размещения стоимость отелей очень высокая, да и перелет до Челябинска тоже достаточно высокий, – рассказали там. – Автобусного парка на период лета не хватает, в 2024 году автобусы были расписаны в марте месяце. Лизинговых льготных программ по приобретению автобусов нет. (…) Подготовка экскурсоводов низкая, системы подготовки и переподготовки нет, курсы, которые предлагают взрослым людям, а не студентам, не позволяют подготовить хорошего специалиста».



К слову, несмотря на красочные описания туристических мест и проектов, проблем в отрасли хватает во всех регионах России. Знает ли о них Минэкономразвития РФ? И что делает для исправления ситуации?

Кадры, невозвратные бронирования, турсбор: как повысить качество сервиса и рентабельность в отрасли

В Минэкономразвития России согласны с тем, что прирост туристических поездок должен быть обеспечен кадрами. По его оценке, к 2030 году потребуется 400 тыс. специалистов. Из них 320 тыс. нужны без специальной квалификации – это персонал отелей, курортных комплексов, еще 80 тыс. – квалифицированные кадры: гиды, инструкторы, сервисные работники.

Участники отрасли тоже сетуют на кадровую проблему.

«Есть еще одна проблема – недостаточно высококвалифицированного персонала. Сейчас запустился проект "Мастера гостеприимства”, который, мы надеемся, будет массовым для всех, потому что классное обслуживание должно быть всегда. У нас может в ментальности заложено, что, как говорится, “прислуживать мы не любим”, но это тоже в свою очередь влияет на уровень курорта и это и есть одна из скрытых возможностей, как привлечь людей», – отмечала на ПМЭФ руководитель международных проектов, Слетать.ру Любовь Воронина.



По информации Минэкономразвития РФ, для исправления ситуации в структуру обновленного нацпроекта «Туризм и гостеприимство» включили федеральный проект «Кадры для туризма» – наряду с еще четырьмя федеральными проектами. Предлагается организовать обучение региональных команд на базе созданного в 2023 году по нацпроекту центра подготовки кадров в Татарстане. Также Российский государственный университет туризма и сервиса совместно с ведущими работодателями подготовит стандарт по повышению квалификации работников отрасли и создаст центры обучения на базе гостиничных сетей.

Есть еще проблема, связанная с обеспечение рентабельности отрасли.

«Федеральная налоговая служба каждый год публикует специальную справку, которая называется “Отдельные финансовые показатели по видам экономической деятельности” и там есть рентабельность активов, рентабельность продаж и фискальная нагрузка. Что мы там видим? Гостиничная отрасль и общепит находятся практически на последнем месте по рентабельности», – заявлял ранее руководитель центра стратегического анализа и разработок, Союз туризма и гостеприимства Роман Еремян.



Отвечая на вопрос о том, как повысить рентабельность туротрасли, не оказывая давление на конечных потребителей – туристов, в Минэкономразвития РФ «Федералпресс» сообщили, что по поручению президента разработана дорожная карта трансформации делового климата в туризме, нацеленная на снятие избыточных ограничений и административных барьеров. Для этого была создана рабочая группа в составе представителей турбизнеса и отраслевых объединений. Документ был утвержден правительством в конце января. Первоначально в дорожной карте было 15 мероприятий, из них четыре уже выполнены. На выходе еще несколько решений: разрешить заселяться в отели по загранпаспорту, QR-коду паспорта или водительскому удостоверению. Снизить штрафы для отельеров, не подавших вовремя сведения о своих гостях, ввести невозвратные бронирования в гостиницах. Невозвратные бронирования будут введены наравне с возвратными, чтобы турист имел право выбора, исходя из своих предпочтений и ситуации. Например, сэкономить на стоимости размещения в случае, если поездка точно состоится, или забронировать номер по более высокой цене, но быть уверенным, что бронирование может быть отменено. В свою очередь, для бизнеса введение невозвратных бронирований позволит более эффективно планировать свою финансово-хозяйственную деятельность и повысит загрузку средств размещения, считают в министерстве.

Для развития туротрасли в России хотят дать право регионам с 2025 года вводить туристический сбор и направлять его на инфраструктуру для туристов – недавно такой закон был одобрен Советом Федерации. Эксперимент по его взиманию проводится в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Санкт-Петербурге и заканчивается в 2024 году. Это будет местный налог, муниципалитеты будут самостоятельно определять необходимость его введения и размеры ставок. Он будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц.

«Предлагается предоставить всем регионам страны право с 1 января 2025 года устанавливать или не устанавливать на своей территории туристический налог. Он будет зачисляться в бюджет муниципалитета и может быть направлен исключительно на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание туристической инфраструктуры. Такой механизм является прозрачным как для бизнеса, так и туристов, региона. Сведения обо всех отелях и гостиницах, которые платят туристический налог, будут агрегировать в Едином перечне классифицированных средств размещения, оператором которого является Росаккредитация», – сказал замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.



Предполагается, что ставка сбора будет расти постепенно – начиная с 1 % от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 года (с 2029 года и далее – не выше 5 %).

«Механизм туристического сбора, который действовал в четырех субъектах страны, был достаточно трудозатратен для гостиниц, поскольку заводился специальный счет. Крупные отели были вынуждены выделять отдельного человека, который бы оформлял необходимые документы. Кроме того, чтобы применить скидку для ряда категорий граждан, приходилось сканировать все их документы, дающие такое право, необходимо было сканировать. Это являлось достаточной весомой нагрузкой на персонал, особенно в пиковые сезоны. Теперь, когда туристический налог переходит от человека к отелю, нам становится значительно проще. Сам механизм прост и понятен, особенно это важно для гостиничных сетей, которые имеют отели в разных регионах страны. Также этот механизм кроме функционала привлечения дополнительных целевых средств в небольшие муниципалитеты, где число туристов значительно превышает число местных жителей, будет способствовать выходу небольших средств размещения из серой зоны, которые зачастую не показывают реальную загрузку», – комментировал вице-президент Российского союза туриндустрии Алексей Мусакин.



Между тем бизнес, представляющий туротрасль, введение такого закона не поддержали. Так, в Турбюро Спутник г. Челябинска считают, что «вводить курортный сбор в области еще рано», кроме того, такой налог приведет к необходимости оплаты НДС.

«Фактически введение курортного сбора – это решение сразу нескольких задач: это не только пополнение бюджета на приведение в порядок объектов показа, но и заградительная мера в тех случаях, когда туристическая инфраструктура не справляется с избыточной нагрузкой. Проще говоря, когда количество туристов столь велико, что необходимо вводить заградительные меры, – прокомментировал «ФедералПресс» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Мы проводили консультации с нашими коллегами из Ставропольского края, которые пошли этим путем. Но я не уверен, что успешные примеры удастся адаптировать на территории Свердловской области. Я считаю, что подобное решение было бы крайне неуместным и поспешным. (…) Разумеется, мы от этого далеки. На мой взгляд, надо сделать ставку на усиление взаимодействия отраслевых и муниципальных департаментов с профессиональным сообществом, выстраивание отношений с федеральным центром и крупными промпредприятиями с целью привлечения инвестиций в гостиничный сектор, а к вопросу введения курортного сбора вернуться не ранее 2030 года», – добавил он.



Конечно, чтобы перезагрузить туристическую отрасль, потребуется еще немало усилий и средств правительства и частного бизнеса. Но это того стоит: закрытие границ показало россиянам великолепие страны. И если с умом и ответственностью подойти к развитию инфраструктуры и сервиса, отдых внутри России и впрямь сможет стать более комфортным и доступным.