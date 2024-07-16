Red Wings отказалась от полетов между Москвой и Элистой

Red Wings отказалась от полетов из Элисты в Москву после того, как на этот маршрут пришел «Аэрофлот», сообщил журналистам заместитель генерального директора по коммерции авиакомпании Александр Крутов. Изначально перевозчик отправлял рейсы в столицу по вторникам и пятницам, но позже конкурент добавил вылеты по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Динамика упала, и Red Wings решила уйти с маршрута.

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Вместо полетов в Москву авиакомпания стала осваивать сочинское направление. Рейсы на популярный курорт начались на прошлой неделе.

«Это очень эффективный маршрут – достаточно хорошо грузится, а также его поддерживает регион», – рассказал Александр Крутов.



Слова замгендира перевозчика по коммерции подтверждают цифры в системе бронирования Red Wings. На каждый из запланированных рейсов в Сочи до конца лета большинство билетов распроданы, а в SSJ 100, которые летают в этом направлении, свободно не больше 10 кресел.

Воздушную гавань Элисты вместе с девятью южными аэропортами закрыли в феврале 2022 года. В мае-2024 авиасообщение столицы Калмыкии с другими российскими городами возобновили.

Ранее TourDom.ru писал, что девять южных аэропортов, которые приостановили работу в 2022 году, пока открывать не будут.