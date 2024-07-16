Камчатка стала самым популярным направлением приключенческого туризма

В l полугодии 2024 года Камчатка возглавила топ-5 популярных направлений приключенческого туризма у россиян, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Камчатка заняла первое место в топ-5 самых популярных российских регионов в сегменте приключенческого туризма за шесть месяцев текущего года. На втором месте – Байкал, замыкает тройку лидеров Кавказ – Архыз, Домбай, Приэльбрусье, Осетия, Дагестан. На четвертом месте оказалась Республика Адыгея, на пятом – Алтай. Такими данными поделились эксперты клуба путешественников «Странник», входящим в Российский союз туриндустрии (РСТ)», – говорится в сообщении.



При этом средняя стоимость тура на Камчатку является самой высокой из выделенных направлений – в этом году недельное путешествие обойдется россиянам в 140 тыс. руб., добавили в пресс-службе.