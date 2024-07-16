Камчатка стала самым популярным направлением приключенческого туризма

Камчатка стала самым популярным направлением в РФ у любителей приключенческого туризма – РСТ
В l полугодии 2024 года Камчатка возглавила топ-5 популярных направлений приключенческого туризма у россиян, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).
«Камчатка заняла первое место в топ-5 самых популярных российских регионов в сегменте приключенческого туризма за шесть месяцев текущего года. На втором месте – Байкал, замыкает тройку лидеров Кавказ – Архыз, Домбай, Приэльбрусье, Осетия, Дагестан. На четвертом месте оказалась Республика Адыгея, на пятом – Алтай. Такими данными поделились эксперты клуба путешественников «Странник», входящим в Российский союз туриндустрии (РСТ)», – говорится в сообщении.
При этом средняя стоимость тура на Камчатку является самой высокой из выделенных направлений – в этом году недельное путешествие обойдется россиянам в 140 тыс. руб., добавили в пресс-службе.
«Средняя стоимость туров по остальным направлениям из топ-5 (цены указаны без авиаперелета): Байкал – 93 тыс. руб. на человека в 2024 году, 82 тыс. руб. в 2023 году; Кавказ – 60 тыс. руб. на человека в 2024 году, 50 тыс. руб. в 2023 году; Адыгея – 35 тыс. руб. на человека в 2024 году, 32 тыс. рубл. в 2023 году; Алтай (включая туры с размещением в палатках) – 81 тыс. руб. на человека в 2024 году, 62 тыс. руб. в 2023 году», – рассказали в пресс-службе.