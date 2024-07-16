Крымское побережье атаковали опасные медузы

Профессор биологического факультета МГУ Елена Темерева сообщила, что в Крыму наблюдается «нашествие» медуз корнеротов, которые могут быть крайне опасны для здоровья человека.

«Это, несомненно, корнероты. Корнерот — это опасная медуза, для человека опасная тоже», — рассказала биолог.



Темерева добавила, что из-за этой медузы могут быть довольно неприятные ожоги. Причем они могут поражать обширные территории и быть крайне болезненные. Однако, может ли контакт с этими медузами привести к летальному исходу, биолог не ответила.

Эксперт отметила, что, тем не менее, существует индивидуальная непереносимость. Тогда будет реакция на контакт, усугубленная еще и аллергическими проявлениями, пишет RT.

В июле 2021 года в прибрежной зоне Азовского моря отмечалось большое скопление медуз, что сделало практически невозможным купание в водоеме.