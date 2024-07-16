Юрий Чайка предложил провести обследование Кавминвод до создания курортной зоны

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка предложил принять окончательное решение о создании курортной особой экономической зоны (ОЭЗ) на Ставрополье только после комплексного обследования курортного региона. Предложение он озвучил на совещании по вопросам социально-экономического развития СКФО на площадке Кавказского инвестиционного форума.

"Обсуждаемый вопрос о создании особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории городов-курортов федерального значения Кавказских Минеральных Вод, требует тщательной и всесторонней проработки. В этой связи предлагаю ускорить проведение комплексного обследования эколого-курортного региона, рекомендованного в 2022 году Счетной Палатой РФ, и только после получения его результатов принять окончательное решение о создании указанной зоны", - сказал он.



Полпред отметил, что курорты Кавказских Минеральных Вод интересны для инвесторов, в том числе зарубежных.

"Вместе с тем, эксперты отмечают, что реализация инвестпроектов при формируемом высоком уровне антропогенной и техногенной нагрузки в городах-курортах способна оказать негативное воздействие на состояние лечебных ресурсов. <…> Кроме того, требует особого внимания система управления курортами федерального значения - правовая база их функционирования должна обеспечить максимальную эффективность при защите интересов государства и его граждан", - сказал Юрий Чайка.



Ранее министр туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Андрей Толбатов сообщил ТАСС, что в ОЭЗ войдут четыре инвестиционные площадки: "Солнечная долина" в Кисловодске, "Капельная балка" в Ессентуках, инвестиционная площадка в районе горы Развалка в Железноводске и инвестиционная площадка на западном склоне подножия горы Бештау в Лермонтове.

Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном с 15 по 17 июля. На площадке КИФ-2024 запланировано проведение более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. Главная тема КИФ-2024 - "Большой Кавказ - от моря до моря". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.