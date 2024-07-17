Новак сообщил об огромном потенциале курортов Северного Кавказа

Курорты Северного Кавказа имеют огромный потенциал, сочетая в себе близость для туристов и моря, и гор. Об этом в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову на полях Кавказского инвестиционного форума (КИФ) рассказал вице-премьер России Александр Новак.

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"Туризм - это вообще, на мой взгляд, жемчужина Северного Кавказа. Это горы, это море. Где еще можно встретить сочетание одновременно и моря, и гор? Да, есть Краснодарский край, но здесь (на Кавказе - прим. ТАСС) есть Каспийское море, у которого огромный потенциал и перспективы развития. Тут будет строиться "Каспийский прибрежный кластер", <...> регион совместно с Кавказ.РФ и инвестором подписали соглашение", - рассказал курирующий Северо-Кавказский федеральный округ вице-премьер.



Проект "Каспийский прибрежный кластер" подразумевает строительство нового морского курорта на побережье Каспийского моря. По оценке вице-премьера Новака, который в понедельник, 15 июля принял участие в церемонии подписания концессионного соглашения по проекту между правительством республики Дагестан, управляющей компанией АО "Кавказ.РФ" и резидентом ОЭЗ, к 2030 году в создание Каспийского прибрежного кластера будет вложено 23,4 млрд рублей бюджетных инвестиций и привлечено до 70 млрд рублей внебюджетных средств. Туристский поток составит к 2030 году более 700 тыс. туристов в год.

Прославленные курорты Кавказа, такие как лечебные санатории Минеральных Вод, также пользуются популярностью у туристов, напомнил вице-премьер.

"Сегодня также активно развивается инфраструктура, строятся и ремонтируются отели. Качество за последние годы поднялось на современнейший уровень, поэтому чтобы туда попасть, нужно заранее заказывать отели. Очень конкурентоспособный регион с точки зрения туризма", - оценил он инфраструктуру Минеральных Вод.



Новак отметил, что инфраструктура Северного Кавказа "меняется буквально на глазах", и заверил, что спектр мест отдыха и услуг на Кавказе продолжит расширяться.