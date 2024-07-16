Турпоток на Северный Кавказ удвоился за три года

Турпоток в регионы Северного Кавказа увеличился более чем в два раза за три года, с 4 до почти 9 млн человек. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

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"Наличие пяти развивающихся горнолыжных курортов и одного морского, более ста санаторно-курортных комплексов обеспечили за три последних года более чем двукратный рост турпотока - с 4 до почти 9 млн человек с тенденцией дальнейшего роста. Доходы коллективных средств размещения за это время выросли в 3,3 раза. Уже в первом квартале этого года турпоток превысил 3,5 млн человек", - сказал он на совещании по вопросам социально-экономического развития СКФО на площадке Кавказского инвестиционного форума.



Чайка отметил, что работа Кавказ.РФ, поддержка ведущих финансовых институтов страны и перспективы роста делают округ привлекательным для инвесторов.

"Повышается эффективность бюджетных инвестиций - на каждый государственный рубль приходится 2,7 рубля инвесторов. Все эти факторы уже сегодня вызывают высокую заинтересованность как у российских, так и у иностранных инвесторов из Китая, стран Ближнего Востока, Центральной и Восточной Азии. Уверен, что форум придаст новый импульс привлечению инвестициям на Северном Кавказе", - пояснил полпред.



Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном с 15 по 17 июля. На площадке КИФ-2024 запланировано проведение более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. Главная тема КИФ-2024 - "Большой Кавказ - от моря до моря". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.