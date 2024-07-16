Джаз, кухня от шеф-поваров и отличный вид: как посмотреть на Москву с нового ракурса

Речные прогулки мимо Кремля, Храма Василия Блаженного и других известных символов столицы позволяют насладиться красотой пейзажей, испытать незабываемые эмоции. Отдыхающим предоставляется возможность не только расслабиться, но и попробовать блюда авторской кухни от искусных шеф-поваров. На вечерних рейсах звучат джазовые композиции. Желая узнать, какие круизы осуществляются по центру Москвы на теплоходе-ресторане, стоит перейти по ссылке. По указанному адресу приведены актуальные цены на популярные варианты отдыха.

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Увлекательные теплоходные путешествия

Не найти такого человека, который бы не желал отдохнуть от городской суеты! Восстановить силы и зарядиться энергией на длительное время позволяют:

Водная прогулка продолжительностью в 3 часа на борту дизайнерского теплохода «Морис». Она предоставляет отличный шанс увидеть уже знакомые столичные виды, но с необычного ракурса. В баре можно заказать изысканные коктейли. Утолить чувства голода помогут блюда от шеф-повара. На борту теплохода работает ресторан-лаундж;

Потрясающий круиз с ужином через весь центр Москвы на комфортабельном теплоходе «Легенда». Вызовут восторг невероятные пейзажи вечернего мегаполиса. Запомнятся танцы под живую музыку в центре столицы на открытом воздухе;

Прогулка по Москве-реке на дизайнерском теплоходе «Волна». Она подарит незабываемые впечатления, поскольку удастся насладиться прекрасными видами на московские набережные. Отдыхающие могут рассчитывать на необычную подачу блюд. Во время путешествия их не будет покидать ощущение комфорта. Все по причине того, что на двух палубах изысканный дизайнерский интерьер;

Круиз на борту панорамного лайнера «Ривер Палас». Он пройдет в атмосфере роскоши и комфорта. Гарантировано любование видами на московские водоемы и водохранилища. Чтобы утолить здоровый аппетит, рекомендуется выбирать посадочный билет с изысканным сетом обеда или ужина;

Речная прогулка «Любимая столица» на люкс-теплоходе «Соболь» с питанием и без. Она предоставляет возможность увидеть уже привычные достопримечательности с непривычного ракурса;

Круиз на теплоходе-ресторане Erwin от Radisson. В него удобно отправляться всей семьей, поскольку для детей устраивается развлекательная программа. Гостей ждет множество гастрономических открытий в области рыбных блюд и морепродуктов. Не нужно забывать и о захватывающих видах московских набережных.

Водные прогулки позволят насладиться вкусом превосходной пищи, полюбоваться на архитектуру мегаполиса. Разве может быть что-то лучше этого?!