Рост турпотока на горный курорт Сочи составил 10% за год

Свыше 900 тыс. туристов посетили курорт "Красная Поляна" в Сочи за первые шесть месяцев 2024 года. Рост турпотока по сравнению с 2023 годом составил 10%, сообщили журналистам в пресс-службе горного курорта.

"На курорте "Красная Поляна" за первые шесть месяцев 2024 года вырос турпоток. За это время курорт посетило более 900 тыс. туристов, что на 10% больше аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что пик бронирований пришелся на новогодние праздники и начало февраля. В настоящее время курорт фиксирует загрузку отелей на уровне 80%.

Также, по данным директора по продажам курорта Анастасии Молочковой, чьи слова приводятся пресс-службой, в 2024 году на Красной поляне на 20% выросла популярность летнего отдыха.

В Сочи работают три горнолыжных курорта: "Красная Поляна", "Роза хутор" и "Газпром поляна", которые были созданы во время подготовки к проведению XXII Олимпийских зимних игр 2014 года. Сочи - один из самых популярных российских курортов. В 2023 году он принял 7,6 млн туристов, что стало максимальным показателем турпотока за 100 лет. По прогнозам экспертов, к 2030 году турпоток в Сочи будет достигать 10 млн отдыхающих.