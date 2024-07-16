Сплавляемся по рекам в Томской области: лучшие места и цены

В Сибири не первую неделю стоит жаркая погода. Любителей активного летнего отдыха это не очень радует – совершать пешие и велопрогулки в таких условиях затруднительно. Отличной альтернативой является водный туризм, тем более, что Томская область не страдает от недостатка рек. Лучшие места для сплавов изучил «ФедералПресс».

Кия

Это живописная горная река в Западной Сибири, левый приток Чулыма, относится к бассейну Оби. Протекает она в Кемеровской и Томской областях, общая протяженность составляет 548 км. По одной из версий, название происходит от тюркского «каменистый склон», «обрыв». И действительно, река протекает между скал высотой свыше 100 метров.

Основная часть Кии протекает по гористой местности. Ее извилистое русло обрамляют скалы высотой 15–20 метров, на которых растут хвойные деревья. По пути встречаются гроты и пещеры, некоторые ручьи и речушки вливаются в Кию водопадами. Течение быстрое, много каменистых перекатов и порогов.

Начиная от села Чумай Кия представляет собой равнинную реку, становится спокойнее, шире. Дно преимущественно песчаное, на русле достаточно излучин, ответвлений и рукавов, небольших островов. Берега пологие.

Ближе к устью в Томской области река совсем меняет свои очертания и перестает быть горной. Берега становятся обрывистыми и песочно-глиняными.

Сплав по маршруту Московка – Макарак

В 2024 году туристические компании предлагают любителям водных прогулок сплавы на катамаранах. Длительность водной прогулки составляет 2–3 дня, в зависимости от выбранного тура.

Детали поездки:

трансфер в рамках программы;

сплав на катамаранах по реке и пешие экскурсии к водопадам и пещерам;

ночевка в палатке;

питание на сплаве (приготовлено на костре);

аренда всего необходимого снаряжения: палатки, спальные мешки, туристические коврики, спасательные жилеты, посуда для приготовления пищи;

сопровождение опытного квалифицированного инструктора;

общие фотосессии.

Стоимость тура: от 13,1 тысячи рублей с человека

Томь

Река в Западной Сибири, правый приток Оби. Протекает по территории трех субъектов Российской Федерации – Хакасии, Кемеровской и Томской области. Длина – 827 километров (хотя есть альтернативные оценки в 798 километров). Перепад высот от истока до устья – 1185 метров.

Исток Томи находится на территории Хакасии, на западных склонах Абаканского хребта. Большей своей частью река Томь протекает по Кемеровской области, являясь ее главной водной артерией. Устье Томи находится на территории Томской области, в 45 км от столицы региона. Здесь река разливается на несколько протоков, образуя с Обью остров Пушкарев.

Происхождение названия

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Название реки восходит к языку ныне малочисленного народа кетов. «Тоом» на кетском языке означает «чистая вода». Есть у томичей и своя легенда о происхождении названия – типичная «лавстори» с красивой девушкой Томой, злым отцом князем Басандаем и храбрым воином Ушаем. Разлученная с любимым, Тома бросилась в воду с крутого берега.

Сплав по Томи

Организатором водных прогулок по Томи выступает местный туристический клуб. Оптимальный способ путешествия – сплав на байдарке.

Туры

В однодневном формате сплав от Синего Утеса до Аникино.

В двухдневном формате – от Вершинино до Томска (Аникино).

В трехдневном формате – от села Ярского до Томска.

Детали маршрута

осмотр Синего Утеса с воды;

поиск цветных и поделочных камней в Суровской протоке;

выход на берег томского песчаного Тайваня;

экскурсия-восхождение на городище Шеломок;

восхождение на Аникинский Синий Утес (Голубые скалы, с Чертовым пальцем, с выходом синей каолиновой глины).

Завершается водный тур в поселке Аникино, напротив Голубых скал.

Стоимость: от 2000 рублей в день.

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