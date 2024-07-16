«Гастролис» 2024: фуд-фестиваль на Крымском полуострове обещает стать самым ярким событием лета

31 августа 2024 года на курорте премиум класса Mriya Resort & SPA пройдет ежегодный фуд-фестиваль "Гастролис", где рестораны и бары Крыма превратятся в двухэтажный пляжный фуд-корт с потрясающим видом на море.

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Фуд-корт фестиваля, простирающийся более чем на 300 метров, гармонично сочетает гастрономические изыски с приятным отдыхом. Посетители смогут насладиться разнообразными блюдами со всего мира: от классической и европейской кухонь до экзотической и восточной. Кроме того, в меню найдутся блюда как для любителей мяса и рыбы, так и для ценителей овощных сетов и необычных десертов.

"Гастролис" - это не только еда. Этот фестиваль имеет большое значение для региона, способствуя развитию гастрономического направления на крымском полуострове. Благодаря "Гастролису" Крым становится привлекательным местом для гурманов и ценителей качественной кухни, а также для всех, кто хочет разнообразить свой отдых. Гостей ждет море пляжных развлечений, конкурсов и игр для всей семьи, а для детей подготовлена специальная аквазона с пенной вечеринкой, сладкой ватой, тематическими артистами и анимацией. Музыкальная программа включает выступления известных артистов, таких как FILATOV&KARAS, JOHNNY T, KSENIA SPANOVA и диджеев, создавая атмосферу летней легкости и каникул.

Фестиваль стал символом объединения местных производителей, жителей и гостей Черноморского побережья. В честь своего десятилетнего юбилея курорт организовал более 100 мероприятий в 2024 году, среди которых MriyaThlon, WINEPARK Fest, вечеринки на пляже и Sunset Vibes.

Программа фестиваля включает 10 часов музыки нон-стоп, пляжные лаунж-зоны, морские развлечения, гавайскую вечеринку на песчаном пляже с коктейльным баром, ди-джеем, пляжным волейболом и тематическими активностями, Beer Pub с чемпионатом по поеданию хот-догов и настольным футболом, разнообразие вкусов от Италии до Крыма, а также выступления звезд российской эстрады.