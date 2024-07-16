Гора Кольцо, зиплайн, водопады: что посмотреть в окрестностях Кисловодска за 1 день

Ежегодно путешественники со всей России отправляются на Кавказ, чтобы найти свое место силы, воссоединиться с природой и перезарядиться. Собрали достопримечательности, которые обросли не одним десятком легенд и считаются энергетически сильными.

Гора Тузлук — кавказская пирамида Кабардино-Балкарии

Храм Солнца, Священная скала, Кавказская пирамида — так называют гору Тузлук в Приэльбрусье, в урочище Джилы-Су. Она имеет правильную коническую форму и выделяется на фоне остального горного массива. Ее высота — 2585 метров над уровнем моря.

Местные жители называют Тузлук святилищем и считают, что где-то на ней спрятан древний храм с кельями и подземными ходами. Мистики утверждают, что гора очень хорошо расположена для проведения обрядов, а в древности на ней находилась обсерватория, с которой велись наблюдения за звездами.

Путешественница Елена рассказывает, что ее восхождение на Тузлук прошло в составе группы из 7 человек.

— На вершине открываются невероятные виды — горы до самого горизонта! — делится впечатлениями девушка. — Ощущение единения и гармонии с природой, простор и свобода!

— Лучшее здесь — головокружительные виды. Если нужно уйти в нирвану, это подходящее место, — говорит Наталья, которая тоже поднялась на Тузлук.

Туристка рассказала, что, несмотря на небольшой уклон, подъем дался ей тяжело. По словам Натальи, гора снизу напоминает треугольник, а наверху находится достаточно ровная площадка.

— Место действительно волшебное — если топнуть, ощущение, что гора внутри полая, — утверждает путешественница.

Роща Хетага — главное святилище Северной Осетии

— В Северной Осетии много энергетически заряженных мест, много святилищ. Одно из них — роща Хетага, — рассказывает гид Жанна Фомина.

Есть определенные правила, которые нужно соблюдать, находясь в роще. Туда заходят босиком, а уходя, нельзя ничего уносить — даже листик не должен остаться на одежде или на обуви.

Считается, что в роще нельзя говорить неправду, а тот, кто солжет, будет жестоко наказан.

Роща Хетага — небольшой реликтовый лес, который находится недалеко от трассы Владикавказ — Алагир. Имеет идеальную круглую форму, необычную для лесного массива. Здесь произрастают редкие породы деревьев, которые не встречаются в Северной Осетии. С научной точки зрения эти факты еще не смогли объяснить.

Для осетинского народа — это святое место, с которым связана древняя легенда.

— Роща названа в честь героя Хетага, который бежал от преследователей, — пересказывает народное поверье местный житель Артур Вазиев. — Его хотели догнать и убить. Хетаг понимал, что конец близок, поэтому упал на колени и начал молиться покровителю осетинских мужчин и воинов Уастырджи. Вокруг него выросла роща, которая скрыла героя от врагов, и он смог спастись.

С тех пор каждое второе воскресенье июля осетинский народ отмечает праздник Хетага. В этот день роща заполняется паломниками со всего региона. Местные жители верят, что молитвы, произнесенные здесь, имеют особую силу.

Артур Вазиев рассказывает, что в роще для каждого осетинского села отведено свое место, куда жители приходят с традиционными пирогами и мясом.

Осетины подчеркивают, что это не туристическое, а святое место, поэтому путешественники, которые решили посетить рощу Хетага, должны соблюдать правила.

Жанна Фомина добавляет, что святилище считается местом, которое могут посещать только мужчины. Женщины остаются в стороне и наблюдают издалека.

Кала-Корейш — легендарное село-призрак в Дагестане

— Сюда хочется возвращаться, — делится впечатлениями путешественник Алексей. — Но добраться сюда непросто.

Дорога в покинутый людьми Кала-Корейш и правда не из легких. Древнее поселение находится на вершине горы, поэтому несколько километров бездорожья придется преодолеть пешком. И все же ежегодно сюда стекаются туристы, чтобы ощутить особую атмосферу средневековой столицы феодального владения — Кайтагского уцмийства, существовавшего в V—XIX веках.

Здесь сохранились кладбище и мечеть, которые стали местом паломничества. Люди сложили о селе множество легенд.

— Можно с утра до вечера рассказывать истории о Кала-Корейш, и они не закончатся. — говорит гид Магомед Бахмулалов.

Одна из легенд гласит, что село основали люди, которые приплыли в это место во времена Всемирного потопа. А свои корабли они швартовали с помощью железного кольца, которое было закреплено в отвесной скале. Есть доля истины в этой истории: море здесь было, только много миллионов лет назад.

В Средние века Кала-Корейш считался одним из самых укрепленных поселений. По словам гида, во времена Тамерлана село подверглось страшному разгрому, было убито все мужское население. Кала-Корейш выстоял, но оправиться смогл только спустя век.

Худесский лабиринт — Стоунхендж в Карачаево-Черкесии

Туристы уверены, что Худесский лабиринт схож со Стоунхенджем не только внешне, но и энергетически.

— Магическое место! — восхищенно рассказывает путешественница Елена. — Энергия зашкаливает, виды и ощущения потрясающие, словами не передать.

— Место силы и души, — вторит ей турист Дмитрий. — Труднодоступное, как и все волшебные локации.

Худесский лабиринт — разрозненные камни причудливых форм с извилистыми тропами между ними. Необычное место находится недалеко от подножья Эльбруса, но скрыто от большинства туристов, так как дорога к нему петляет между горных хребтов.

Необычный рельеф лабиринта породил много версий о его происхождении. Некоторые местные жители считают, что это рукотворное сооружение для проведения мистических ритуалов. Другие утверждают, что это остатки древнего поселения и замка великана.

Ведущий канала «Моя планета» Вадим Норштейн снимал один из выпусков программы «Тайна на карте» в этой атмосферной локации. В интервью нам он рассказал, что ничего подобного раньше не видел.

— Это плато, рассеченное на ровные прямоугольники. И если обладать мистическим мышлением, то можно подумать, что его создали инопланетяне, — делится впечатлениями Вадим.

По его словам, лабиринт подходит для уединения и наполнения энергией, потому что находится вдали от цивилизации — ничто не помешает внутренней гармонии.

А вот ученые утверждают, что ничего мифического в образовании Худесского лабиринта нет. Он возник в результате естественных природных процессов: дожди, морозы и ветра на протяжении веков обтачивали и расщепляли горную породу.

Столовая гора — творение бога в Ингушетии

Среди ингушского народа ходит легенда, что бог Дяла, создав мир, вдруг понял, что чего-то не хватает. Тогда он дотронулся рукой до поверхности земли, и на этом месте появилась Столовая гора. А ингушская земля считается отмеченной прикосновением бога.

Еще одно сказанье гласит, что на южном склоне горы есть три глубокие пещеры. Во времена Всемирного потопа гора служила «ковчегом» для людей, которые спасались от воды. Пещеры же были входом в подземное жилище, а сама Столовая гора внутри вся изрезана подземными ходами.

С древних времен жители этого края считали гору священной и возводили на ней храмы. Один из них — Мят-Сели — сохранился до наших времен и доступен для туристов. Последний магический ритуал здесь был проведен почти 100 лет назад.

Путешественники считают, что восхождение на Столовую гору — это отличный способ проверить свою выносливость. А завораживающие виды, которые открываются с возвышенности, вознаградят за все усилия.

— Словами не передать, как там красиво! — восхищается Максим, которому удалось покорить гору. — На самой высокой точке открывается потрясающая картина: внизу ущелье, которое усыпано древними башнями, а на верхушке пасутся лошади и дикие буйволы. Где еще такое можно увидеть?

— Восхитительные виды и эпические панорамы будут наградой тому, кто дойдёт до вершины! Однозначно, рекомендую! — рассказывает путешественник Алексей.

Пейзаж и правда невероятный — с высоты почти трех тысяч метров можно увидеть Владикавказ, хребет Кавказских гор, ущелья и знаменитые ингушские башенные комплексы.