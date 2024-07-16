Куда едут туристы, которые не пользуются услугами туроператоров? Ответили специалисты

Стало известно, что российские туристы, которые не пользуются услугами туроператоров, а сами организовывают свой отдых за границей, чаще всего посещают Турцию, Таиланд и Вьетнам, но в большинстве случаев отправляются в путешествия внутри России.

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Такими данными делятся страховые компании и сервисы, которые бронируют номера и билеты. Ранее уже отмечалось, что туристы-одиночки зачастую отправляются на отдых либо по России, либо в пределах СНГ. Тогда об этом сообщал сервис бронирования отелей «Островок».

Теперь же из статистики «Росгосстраха» следует, что этим летом 57% страховок приходится на отправившихся в Турцию, а страховку для поездок по России оформило только 15% человек, а в Китай — 6,5%. Об этом пишет издание «Известия». После отмены ковидных ограничений туристический поток только увеличивается.

Эксперты отмечают, что люди, которые сами организовывают свой отдых, сильно рискуют своей безопасностью, причем не столько физической, сколько финансовой. Попытка сэкономить может привести к столкновению с мошенниками.