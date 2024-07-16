Остров деревянного зодчества: архитектура, кухня и местный фольклор Карелии

Республика Карелия с каждым годом все больше и больше набирает популярность среди российских туристов. Туда едут для того, чтобы посмотреть мраморный каньон в горном парке «Рускеала» или прокатиться на ретропоезде. Но все же главной достопримечательностью Карелии стал самый большой музей деревянного зодчества под открытым небом «Кижи». Туда отправилась и корреспондент «Вечерней Москвы».

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По прибытии на остров первым делом нас встречает слаженная «банда» из насекомых и птиц. Вороны людей не боятся, а, наоборот, стремятся выхватить какую-то еду из рук зазевавшегося туриста. Глаз да глаз за ними нужен. Комары атакуют на протяжении всей поездки.

"Нашествием этих насекомых мы, скорее всего, обязаны малочисленному народу саамы, которые обитали на этой земле и разводили оленей. Комарам сложно преодолевать большие водные пространства. Так что существует большая вероятность, что раньше их могло быть на острове гораздо меньше", — рассказывает начальник службы информации музея-заповедника «Кижи» Дмитрий Дюгай.



Саамы перевозили оленей на остров, а на их шерсти «транспортировались» и комары, которые уже надолго там поселились. Но виды и сооружения, с которыми можно познакомиться на острове, перебивают все неудобства от кровососущих спутников туристов.

Рожь да рожь кругом

Сейчас остров Кижи необитаем, хотя еще несколько десятков лет назад на нем кипела жизнь и строились церкви.

"Когда-то всю территорию Карелии покрывал ледник толщиной больше километра. Когда в конце Ледникового периода он стал отступать, то оставил после себя на земле широкие борозды, вытянутые с севера на юг. И одна из таких глубоких борозд — это и есть Онежское озеро. Между прочим, второе по величине в Европе, — говорит Дмитрий. — Из ледника, пока он таял, вытекало несколько рек, в том числе и та, на месте которой расположен остров. Можно видеть, что он узкий, длинный и в пяти местах расширяется. Там, где идет расширение, было когда-то устье. Потом ледник ушел, появились озеро и остров Кижи."



Изначально эта территория была населена крестьянами, которые возделывали землю.

"Почему здесь поселились люди и начали строить церкви? Все просто — почва здесь богата шунгитом. Это очень древняя вулканическая порода, возраст ее больше миллиарда лет. О целебных свойствах шунгита ходит много легенд, но научно они не подтверждены. Однако один факт пользы шунгита отрицать нельзя — он черного цвета, а значит, очень хорошо собирает свет. Почва здесь прогревается гораздо лучше, а следовательно — это идеальное место, для того чтобы сеять рожь", — объясняет Дмитрий Дюгай.



Так что, если бы вы попали на остров Кижи в те времена, когда здесь хозяйничали крестьяне, то не увидели бы даже те немногие деревья, которые есть сейчас. Не было ни дорог, ни посадок. Одна сплошная рожь.

"Причем земля здесь ценилась настолько высоко, что не было даже пастбищ. Крестьяне держали некоторое количество коров, овец, но пасти их вывозили на соседние острова либо на материк на лодках. Это была женская обязанность, потому что гребля считалась легким делом", — дополнил Дмитрий.



С началом урбанизации люди начали массово уезжать в большие города — Санкт-Петербург, Петрозаводск, Москву. Именно поэтому сейчас на территории музея-заповедника нет постоянного населения, хотя в конце XVI века на острове было расположено 14 поселений. К концу XX века из старинных кижских деревень сохранились только две — Ямка и Васильево. В них живут и работают сотрудники музея, хранится часть музейных коллекций, останавливаются гости острова.

"Последним человеком из местных, который оставался жить в Кижах и не уехал в большой город, была Мария Петровна Степанова. Она находилась там более 40 лет и умерла в 2017 году. Мария Петровна всегда говорила, что ей незачем уезжать, ведь к ней в гости приезжают все известные люди: у нее были и Юрий Лужков, и даже Владимир Путин", — отмечает Дмитрий Дюгай.



По завещанию дом Марии Степановой отошел музею-заповеднику.

Не церковь, а заглядение

Кижский погост — это один из трех первых объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России. Главная его достопримечательность — Преображенская церковь. Она буквально возвышается над людьми, показывая свою красоту и величие. Из-за того, что у нее 22 главки, многие думают, что это собор. Но это не так.

С колокольни церкви открывается прекрасный вид на Онежское озеро: в туманную погоду, когда оно неспокойно, словно море. Отовсюду доносится аромат сырого дерева и каких-то цветов. А воздух чистый, потому что на несколько десятков километров от острова нет ни одного крупного населенного пункта.

"Церковь построена в 1714 году. О том, кто ее строил, мы достоверно ничего не знаем, но есть некоторые предположения. В Архангельской области когда-то существовала очень похожая церковь 1708 года постройки, то есть возведенная за шесть лет до нашей. И есть такое предположение, к сожалению, недокументированное, что те люди, которые строили церковь в Архангельской области, на ней «потренировались» и построили храм на острове Кижи уже с учетом этого опыта", — говорит начальник службы информации музея-заповедника «Кижи».



Сооружение обращает на себя внимание и своей необычной формой, ведь подобного рода постройки редко бывают симметричными.

"Эта церковь, в отличие от многих других, с каждой стороны выглядит одинаково. Объясняется это достаточно просто — люди жили не только на Кижах, но и на соседних островах, и на Заонежском полуострове. И церковь была видна и узнаваема с любого направления. Ведь она нередко служила ориентиром для путников. Конечно, важна и эстетика: все, что находится выше второго уровня окон, сделано исключительно для красоты. Это пространство не видно изнутри", — объясняет Дмитрий.



Украденное небо

Есть и связанная с церковью легенда: говорят, что Преображенскую церковь построил некий мастер Нестор. После того как он завершил постройку, он забросил топор в Онежское озеро со словами: «Нет, не было и не будет такой церкви». И, кажется, у него получилось сдержать слово.

"Внутреннее убранство было похищено финнами во время Русско-финской войны. В годы оккупации они вывезли из заонежских церквей и часовен около 2000 единиц культурных ценностей. В том числе финны украли «небеса» — потолочные иконы Преображенской церкви. Если другие иконы удалось вернуть, то «небо» было утеряно навсегда. Точных данных нет, но, по некоторым сведениям, их оставили в Петрозаводске и сожгли в печи зимой 1944 года", — говорит Дмитрий.



Сейчас же карельские реставраторы пытаются восстановить первоначальный вид иконы.

"Но сделать это очень трудно, потому что от небес Преображенской церкви остались только словесные описания и черно-белые изображения довоенного и военного времени", — добавляет начальник службы информации музея-заповедника «Кижи» Дмитрий Дюгай.



Без единого ли гвоздя

Продолжаем изучать иконы и видим много необычного. Например, у святых на столе лежит... морковь.

"Эта иконописная школа Северных писем, иконы расписываются по-северному. Что-то вроде наивного искусства. Приезжий мастериконописец писал центральный образ — а все остальное: пейзаж, животных, людей, изображали крестьяне, которые умели рисовать. Это отразилось на образах. Например, есть человек, который одет в армяк (верхнюю одежду из грубой ткани. — «ВМ»), лев скорее похож на лошадь, чем на самого себя, ну а святые кушают морковь — для крестьян это считалось лакомством", — дополняет рассказ Дмитрий.



Выходим на небольшое крыльцо и наслаждаемся открывающимся видом. Перед нами Онежское озеро, окружающее нас со всех сторон. Отсюда же видна самая высокая точка острова Кижи — Нарьина гора. С ней тоже связана легенда.

"Когда решили восстанавливать церкви, которые сгорели от удара молний, — выбрали самое высокое место, чтобы строить там. Когда начали приплавлять на гору лес, то его течением все время относило вниз к тому месту, где сейчас стоит Кижский погост. На третью ночь перемещений с горы и обратно главному плотнику явилась Богородица и сказала, что строить нужно именно здесь", — говорит Дмитрий.



Вопрос, который волнует всех, кто приезжает на остров: действительно ли весь ансамбль построен без единого гвоздя? На момент постройки ансамбля это действительно было так.

"Сам сруб и тогда и сейчас не требует гвоздей. Он просто складывается. Там используются различные узлы и соединения. Все крыши, бочки, главки покрыты осиновой черепицей, это называется лемех. Когда строили церковь, здесь с железом было все очень плохо. Килограмм гвоздей стоил, как корова. Естественно, учитывая объемы, крестьяне не могли себе позволить такие средства на открытие церкви. Что делали? Брали деталь, просверливали ее насквозь ручным сверлом, потом туда забивалась деревянная палочка. Со временем металла в этих землях стало больше, а следовательно, гвозди стали доступнее и их стали использовать в поновлениях — так называли ремонты церквей", — объясняет Дмитрий.



А поновления здесь проходили примерно каждые 30 лет — надо было заменять тот самый лемех.

"Крестьяне предпочитали орудовать топором, ведь пила у нас появилась только в XIX веке, и то очень долго приживалась", — говорит Дмитрий.



А еще на Кижах зародилось былинное творчество.

"Здесь похоронен Трофим Рябинин — известнейший заонежский сказитель. Во второй половине XIX века обнаружилось, что здесь сохранились былины. Весь Киевский и Новгородский циклы в наиболее полном виде сохранились именно у нас, на острове Кижи и в его окрестностях. Большая часть былин, которые мы знаем из школьной программы, записана именно здесь", — говорит начальник службы информации музея-заповедника «Кижи» Дмитрий Дюгай.



Рыба или мясо

Ну, после такой интересной и всеобъемлющей экскурсии можно и поесть. Благо выбор в Карелии на любой вкус.

В основном местная кухня — это самые разнообразные блюда из рыбы. С особой любовью здесь готовят финский рыбный суп с молоком или сливками. Попробовать его можно практически на каждом шагу, особенно в Петрозаводске. Например, в одном из ресторанчиков суп из лосося на основе сливок с добавлением картофеля, лука и моркови подают с болгарским перцем и фирменной картофельной «калиткой». Или можно полакомиться нежнейшей сельдью местного посола с маринованным луком, огурчиками и лесными карельскими ягодами.

Но если нравится больше мясо, то можно попробовать салат «оливье» с олениной или тефтельки из лосятины. Или пообедать супом из белых грибов «Кижские посиделки» — вкусная похлебка готовится из карельских лесных грибов с гречневой кашей. Запить все можно чаем или настойкой на местных ягодах.

Конечно, остров Кижи — это не вся Карелия. Туристам очень нравится посещать горный парк «Рускеала», а православные паломники могут отправиться на остров Валаам. В Карелию лучше всего приезжать с пустыми чемоданами: домой захочется привезти много-много сувениров. Изделия из дерева, различные варенья, чай, книги с легендами и мифами, шунгит или фигурки из мрамора будут напоминать вам о прекрасно проведенном в этом регионе времени.

Легенды

Финский лингвист Элиас Леннорт путешествовал по всей Карелии, собирая мифы и легенды, передававшиеся из уст в уста. Именно так он собрал труд под названием «Калевала». В его основу легли народные песни — руны. Среди историй есть рассказ о мельницесамомолке Сампо, одновременно производящей муку, соль и золото. Для жителей страны это символ богатства, процветания и благополучия. Отчасти это и символ свободы и независимости. По всей Карелии можно найти камни разного размера, которые положены друг на друга. Местные верят, что это тролли, с которыми можно поговорить, поделившись своими проблемами. Еще одна легенда Карелии предупреждает всех об опасностях, которые подстерегают каждого ступившего на гору Воттоваару. Согласно преданию здесь раньше находился культ бога смерти, оставивший после себя некое подобие Стоунхенджа.

Только цифры

На поезде до Петрозаводска с Ленинградского вокзала ехать около 15 часов. Цена за плацкарту — не более 4000 рублей (может меняться в зависимости от загруженности или времени года). Если остановиться в отеле «Карелия», то можно сэкономить на дороге в «Кижи». Добраться на остров можно несколькими способами, но самый быстрый из них — по Онежскому озеру на катерах «Комета». Путь по воде продлится 1 час 20 минут. За это время «Комета» преодолеет 68 километров. Цена за путь туда и обратно — 5000 рублей, но отель дает скидку, и уехать можно за4500. Более дешевый вариант — добраться на остров на автобусе до деревни Оятевщина, а там на пароме. Такое путешествие обойдется в 2000 рублей. Вход на остров тоже платный, но в билет включена обзорная экскурсия. За комплексный билет придется заплатить 1600 рублей.

(Все цены актуальны на момент написания текста.)

Реплика

Спешите посетить этот удивительный регион

Сергей Абрамов, председатель комитета МТПП по туризму и гостиничному бизнесу:

"Сегодня поехать в Карелию выходит дешевле, чем в какой-то другой регион. В наше время, когда несколько ограничен круг возможностей в путешествии, это направление становится очень интересным из-за богатства природы. Сегодня мы познаем свою страну, и это один из тех регионов, который относительно недорогой просто потому, что он пока еще не освоен окончательно. Пока эти маршруты не стали очень популярными и забитыми туристами, я бы советовал побывать там каждому. Это одна из лучших возможностей посмотреть Русский Север."



В Карелии уникальная кухня, природа, которая сочетает в себе горы и озера, а также паломнические места. Местные жители очень приветливы, готовы провести экскурсию или рассказать о своем регионе так, что вы захотите остаться там надолго.