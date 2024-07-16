Туристический бум: Новак рассказал об инвестициях на Северном Кавказе в сферу туризма

Вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на пленарной сессии Кавказского инвестиционного форума, заявил, что кавказский регион сейчас столкнулся с настоящим туристическим бумом. В связи с этим резко вырос и объем инвестиций в отрасль.

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За прошедший год объем вложенных средств в туристическую сферу Северного Кавказа вырос на 17%, что значительно больше, чем в среднем по стране. Сегодня в регионе в работе находятся проекты, которые совокупно оцениваются в 1 трлн 700 млрд рублей, из которых 1 млрд поступил в прошлом году. Туристическую отрасль он назвал одной из ключевых для экономики.

Ранее сообщалось, что Азербайджан крайне заинтересован в совместном с РФ развитии своей туристической отрасли.

До конца лета Северную Осетию может посетить более 1 млн отдыхающих.