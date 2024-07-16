«Цены и адаптация к СВО»: В Крыму объяснили всплеск турпотока россиян

В текущем сезоне броней в гостиницах Крыма на 30-40% больше, чем в сезоне 2023 года, отметил в эфире НСН Сергей Маковей.

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Турпоток россиян в Крым вырос, поскольку граждане адаптировались к рискам, связанным со спецоперацией, также отдых на полуострове стоит дешевле, чем на курортах Краснодарского края, рассказал председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей в разговоре с НСН.

Очередь из автомобилей перед досмотровыми пунктами у Крымского моста продолжает расти вторые сутки. По данным Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе, на 8:00 мск в очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств. Время ожидания - более трех часов. Пробки у мостового перехода через Керченский пролив были и в течение ночи. Маковей отметил, что наплыв туристов на полуостров был ожидаемым.

«Мы понимали, что по отношению к прошлому или позапрошлому году на 30-40% броней у нас приходило в гостиницы больше. Это ожидаемый наплыв, он связан с несколькими причинами. Во-первых, ко всему, что связано со спецоперацией, люди уже адаптировались. Мы понимаем, что достаточно большая часть территории нашей страны подвержена рискам и угрозам. Второй момент – это, все-таки, возросший спрос на внутренний туризм, связанный с подорожанием выездных направлений: Турции и так далее. Третий момент – это скачок цен на отдых на Черноморском побережье Краснодарского края. Гости едут в Крым, потому что на сегодняшний день ценовая политика гораздо лояльнее», – сказал Маковей.



Он отметил, что на втором транспортном коридоре через Запорожскую и Херсонскую области в Крым также образовываются пробки.

«У нас добавился второй транспортный коридор через Запорожскую и Херсонскую области. Это стало более удобно, комфортная хорошая дорога. В связи с тем, что коридор пользуется популярностью, естественно, и там в том числе начали образовываться пробки. Но они то есть, то их нет… Все зависит от того, как справляются наши службы, которые пропускают автомобили», – указал собеседник НСН.



Кроме того, Маковей подчеркнул, что большая часть пляжей в Крыму абсолютно безопасна.

«По ситуации по безопасности… У нас достаточно много пляжных территорий, больше 400 километров пляжей. Большая часть из них безопасна, особенно, что касается южного берега Крыма», – добавил Маковей.



Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что два миллиона туристов посетили полуостров в первой половине года. По его словам, такой показатель на 15% превысил уровень первого полугодия 2023-го, передает «Радиоточка НСН».