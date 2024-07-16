Пещерный лев мог быть символическим животным для древних людей Сибири

НОВОСИБИРСК, 16 июля. /ТАСС/. Ученые институтов СО РАН совместно с коллегами из Новосибирского государственного университета (НГУ) выяснили, что пещерный лев мог быть символическим животным для древних людей в Байкало-Енисейской Сибири. Анализ останков также показал, что пещерные львы и гиены не конкурировали между собой в отличие от современных львов и гиен, живущих в Африке, сообщили в пресс-службе одного из участников исследования - Института ядерной физики СО РАН.

Байкало-Енисейская Сибирь представляет собой огромную территорию между Енисеем и Байкалом, ограниченную с юго-запада горной системой Восточных Саян. Между двумя отправными точками - более тысячи километров, на которых в позднем плейстоцене обитали такие хищники, как пещерный лев и пещерная гиена.

"На костях, с которыми мы работали, следов человеческой деятельности, например, разделки, нет. Но тем не менее эти кости на стоянку попали, то есть люди их туда принесли, а значит относились ко льву с интересом, может быть, он был для них символическим животным. Чего нельзя сказать о гиенах, кости которых отсутствуют на стоянках древнего человека. Возможно, это было либо табуированное животное, либо просто гиены не интересовали людей", - приводит пресс-служба научного сотрудника Института геологии и минералогии СО РАН Дмитрия Маликова.

Исследователи также выяснили, что пещерный лев, несмотря на свое название, в пещерах совсем не обитал - кости этого крупного хищника встречаются на равнинных участках или в долинах рек. Полевой сбор материалов для исследования проводился на описываемой территории методами площадных раскопов, геологического шурфирования, а также на участках рек, где костный материал вымывается на пляжи. Именно пляжный материал нуждается в точной датировке, потому что не имеет четкой геологической привязки и его возраст непонятен. Часть данных исследователи получили на ускорительном масс-спектрометре НГУ.

"Суть нашей работы заключалась в том, чтобы соотнести объекты исследования, а именно все остатки пещерных львов и пещерных гиен, когда-либо найденных на территории Байкало-Енисейской Сибири, с определенным типом рельефа. Мы показали, что на территории Байкало-Енисейской Сибири два вида этих вымерших животных старались жить в различных условиях, тем самым нивелируя конкуренцию в отношении друг друга", - пояснил Маликов, добавив, что это сильно отличается от того, как живут современные львы и гены в Африке.