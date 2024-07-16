В Сочи встретили  четырехмиллионного с начала года туриста

В Сочи торжественно встретили четырехмиллионного туриста. Им стал Сергей Колосков, который приехал на отдых с женой из города Серпухова Московской области. Гостям вручили сертификат и памятные подарки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии курорта.

© Российская Газета

"Мы фанаты Сочи, уже давно приезжаем на отдых только сюда: на машине, на самолете, на поезде. Нам здесь очень нравится. Есть все - и море, и горы, и атмосфера. Курорт с каждым годом становится удобнее и комфортнее", - рассказал Сергей Колосков.



Супруги приезжают в Сочи уже десять лет подряд. Здесь, у исторического здания морского вокзала, началась история их семьи - было сделано предложение. Сейчас Колосковы воспитывают дочь. Юбилей бракосочетания решили символично отметить на любимом курорте.

"В Сочи каждый день можем отправиться в новое место отдыхать. Их здесь действительно много, и все за один приезд не объедешь. Мы как будто у себя дома, но при этом здесь погода значительно лучше", - поделилась эмоциями Вера Колоскова.



По словам исполняющего обязанности главы Сочи Андрея Прошунина, на экваторе летнего сезона Сочи пересек планку в четыре миллиона гостей, и сейчас на курорте отдыхают более 187 тысяч туристов, а средняя загрузка отелей - почти 88 процентов.

Уточняется, что подсчет туристов ежедневно проводят сотрудники департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи. Он основывается на анализе данных гостиничной и транспортной статистики, информации по количеству посещений объектов турпоказа и горнолыжных курортов, а также потреблении продуктов питания и коммунальных услуг.

К началу лета местные власти во всех районах благоустроили пляжи - их 170. Сейчас в Сочи свои услуги гостям и жителям предлагают более двух тысяч кафе и ресторанов. В этом году Сочи планируют принять свыше 7,8 миллиона гостей. По сравнению с прошлым годом рост турпотока сохраняется на уровне семи процентов.