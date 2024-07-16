На популярном турмаршруте у Байкала замечены медведи

Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» предупреждают туристов о появлении медведей на популярном маршруте в Прибайкальском национальном парке. Об этом сообщили в пресс-службе федерального госучреждения.

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«На Большой Байкальской тропе можно поймать адреналин. Дело не в живописных обрывах и скальных прижимах, но на треке зафиксировано присутствие двух молодых медведей», – сообщили в пресс-службе.



В учреждении уточнили, что звери были замечены в минувшие выходные на участке берега вблизи кордона Харгино, а также на отрезке Большое Голоустное.

«При появлении людей хищники скрываются, но позже снова выходят к человеческой тропе», – уточнили в пресс-службе.



Напомним, где в Иркутской области можно встретить медведей.