Черное море готовит туристам отравления: опасная температура воды

Черное море продолжает нагреваться и температура уже подходит к отметке в 28 градусов. Это грозит букетом заболеваний.

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«Температура моря на черноморском побережье прогрелась еще сильнее. Сейчас в Новороссийске 25 градусов. В Анапе – 24 градуса, в Геленджике и Сочи – 26, а в Адлере и Туапсе – 27. И температура будет повышаться еще», – отмечают эксперты.



Также на ближайшей неделе прогнозируется рост температуры не только воды, но и воздуха, что, конечно же, приведет к толпам на пляже.

Однако, именно такая температура воды ежегодно приводит к массовым заболеваниям, например, ротовирусной инфекции. Эксперты ежегодно советуют купаться аккуратнее, не допуская попадания морской воды в рот, а также мыть овощи и фрукты. Но заболевания именно этой инфекцией, несмотря на все предостережения, фиксируются ежегодно.

Ранее стало известно о практически рекордной пробке перед Крымским мостом.