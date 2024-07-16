Ныряем в лето: топ-5 мест для купания на Ставрополье

Ставрополь: Комсомольский пруд

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Ставрополь может похвастаться благоустроенным водоемом с атмосферой загородного отдыха и удобным расположением — в центре города, недалеко от главной площади. Комсомольский пруд привлекает туристов бесплатным входом, чистым песчаным пляжем и аттракционами на воде. Здесь можно покататься на скутере, катамаране или на водных лыжах. На берегу установлены кабинки для переодевания, шезлонги под навесами и питьевые фонтанчики.

На пляже дежурят спасатели. У озера также есть кафе и рестораны на любой вкус и кошелек, а по выходным проходят концерты, а том числе духового оркестра имени Д. Осиновского.

Ставрополь, ул. Кавалерийская, 25;

10:00 — 23:00.

Ессентуки: Городское озеро

Городское озеро в Ессентуках каждый год посещают почти 300 тысяч человек. На берегу водоема — тренажеры, спортплощадки и волейбольное поле, а также беседки, инсталляции, детские аттракционы и кафе. По озеру можно прокатиться на катамаране, а заглянув в парк по соседству, оказаться на городском празднике. Так, в июне здесь прошел фестиваль «Краски холи» с пенной вечеринкой, забег в ползунках и турнир по кикбоксингу.

Ессентуки, ул. Озерная, 2;

10:00 — 23:00.

Железноводск: Тридцатка

Озеро «30'ка» в Железноводске — искусственное и появилось в 1954 году. По легенде, его вырыли вручную, чтобы жителям города было где купаться. К водоему ведет живописная Каскадная лестница, так что тут можно не только освежиться в прохладной воде, но и прогуляться, полюбоваться видом на горы и даже почитать единственную в мире книгу-бювет.

На территории озера есть отдельная зона с лежаками, а для тех, кто не любит принимать солнечные ванны, под навесом установили необычные лавочки. Приехали с детьми? Для них оборудован отдельный пляж на мелководье, а еще полно аттракционов и развлечений: горки, качели, развивающие снаряды, доска для рисования, веревочный городок. Подкрепиться можно в кафе «30-ка», где более десяти видов кавказского шашлыка дегустируют в беседках с видом на озеро.

Кисловодск, ул. Озерная, 91;

10:00 — 23:00.

Кисловодск: Старое озеро

Старое озеро Кисловодска встретит туристов песчаными пляжами, спортивными площадками и пирсами в форме сердец вдоль берега. В пресс-службе администрации Кисловодска отмечают, что маленькие гости смогут искупаться в отдельных детских бассейнах, а любители активного отдыха — попробовать себя в боулспорте. Это новый формат игр на песке, который объединяет петанк, бочче-раффа и бочче-воло, правила же схожи с керлингом.

Другая фишка Старого озера — аналемматические солнечные часы. Время они показывают благодаря тени стоящего в центре специальной площадки человека.

Кисловодск, ул. Озерная, 91;

10:00 — 23:00.

Село Верхнерусское: Лесное озеро

База отдыха «Лесное озеро» много лет считается местом притяжения больших компаний, которые отправляются сюда отдохнуть на лоне живописной природы. Береговая зона оборудована для безопасного купания и активных водных развлечений. Отдыхающие могут посетить ресторан и фитобочки, сыграть в волейбол или сходить в баню. На территории есть детские площадки, батут, бассейн для малышей, а лесные тропинки подойдут для неторопливых прогулок. В отличие от других мест для купания, попавших в наш список, эта локация не бесплатная. Аренда номера с верандой, где установлен мангал, обойдется от 2500 рублей.

Ставропольский край, Шпаковский округ, с. Верхнерусское, заезд Прудовый, 10;

10:00 —23:00.

В список безопасных для купания мест, опубликованный управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, вошли также: