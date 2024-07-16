Ныряем в лето: топ-5 мест для купания на Ставрополье
Ставрополь: Комсомольский пруд
Ставрополь может похвастаться благоустроенным водоемом с атмосферой загородного отдыха и удобным расположением — в центре города, недалеко от главной площади. Комсомольский пруд привлекает туристов бесплатным входом, чистым песчаным пляжем и аттракционами на воде. Здесь можно покататься на скутере, катамаране или на водных лыжах. На берегу установлены кабинки для переодевания, шезлонги под навесами и питьевые фонтанчики.
На пляже дежурят спасатели. У озера также есть кафе и рестораны на любой вкус и кошелек, а по выходным проходят концерты, а том числе духового оркестра имени Д. Осиновского.
- Ставрополь, ул. Кавалерийская, 25;
- 10:00 — 23:00.
Ессентуки: Городское озеро
Городское озеро в Ессентуках каждый год посещают почти 300 тысяч человек. На берегу водоема — тренажеры, спортплощадки и волейбольное поле, а также беседки, инсталляции, детские аттракционы и кафе. По озеру можно прокатиться на катамаране, а заглянув в парк по соседству, оказаться на городском празднике. Так, в июне здесь прошел фестиваль «Краски холи» с пенной вечеринкой, забег в ползунках и турнир по кикбоксингу.
- Ессентуки, ул. Озерная, 2;
- 10:00 — 23:00.
Железноводск: Тридцатка
Озеро «30'ка» в Железноводске — искусственное и появилось в 1954 году. По легенде, его вырыли вручную, чтобы жителям города было где купаться. К водоему ведет живописная Каскадная лестница, так что тут можно не только освежиться в прохладной воде, но и прогуляться, полюбоваться видом на горы и даже почитать единственную в мире книгу-бювет.
На территории озера есть отдельная зона с лежаками, а для тех, кто не любит принимать солнечные ванны, под навесом установили необычные лавочки. Приехали с детьми? Для них оборудован отдельный пляж на мелководье, а еще полно аттракционов и развлечений: горки, качели, развивающие снаряды, доска для рисования, веревочный городок. Подкрепиться можно в кафе «30-ка», где более десяти видов кавказского шашлыка дегустируют в беседках с видом на озеро.
- Кисловодск, ул. Озерная, 91;
- 10:00 — 23:00.
Кисловодск: Старое озеро
Старое озеро Кисловодска встретит туристов песчаными пляжами, спортивными площадками и пирсами в форме сердец вдоль берега. В пресс-службе администрации Кисловодска отмечают, что маленькие гости смогут искупаться в отдельных детских бассейнах, а любители активного отдыха — попробовать себя в боулспорте. Это новый формат игр на песке, который объединяет петанк, бочче-раффа и бочче-воло, правила же схожи с керлингом.
Другая фишка Старого озера — аналемматические солнечные часы. Время они показывают благодаря тени стоящего в центре специальной площадки человека.
- Кисловодск, ул. Озерная, 91;
- 10:00 — 23:00.
Село Верхнерусское: Лесное озеро
База отдыха «Лесное озеро» много лет считается местом притяжения больших компаний, которые отправляются сюда отдохнуть на лоне живописной природы. Береговая зона оборудована для безопасного купания и активных водных развлечений. Отдыхающие могут посетить ресторан и фитобочки, сыграть в волейбол или сходить в баню. На территории есть детские площадки, батут, бассейн для малышей, а лесные тропинки подойдут для неторопливых прогулок. В отличие от других мест для купания, попавших в наш список, эта локация не бесплатная. Аренда номера с верандой, где установлен мангал, обойдется от 2500 рублей.
- Ставропольский край, Шпаковский округ, с. Верхнерусское, заезд Прудовый, 10;
- 10:00 —23:00.
В список безопасных для купания мест, опубликованный управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, вошли также:
- Акватория Новотроицкого водохранилища, прилегающая к территории зоны отдыха «У Шатра»;
- Акватория Новотроицкого водохранилища, прилегающая к базе отдыха «Лагуна»;
- База отдыха «Усадьба Мопе», участок акватории балки Ключевка (русловой пруд) в 3 км на северо-запад от села Казинка;
- Пруд детского образовательного центра «Колосок» в селе Донском;
- Пруды на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Пелагиада»;
- База отдыха «Вулкан» в поселке Тоннельный;
- Прибрежная зона пруда «Лагерный» на реке Грязнушка;
- Водохранилище «Волчьи ворота» в селе Новоселицкое;
- Городское озеро Новопавловска.