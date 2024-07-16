Спрос россиян на отдых в Суздале вырос на 59% за год. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сервисы бронирования. Далее в списке Владимир, Псков, Самара, Краснодар, Выборг, Зеленоградск и Казань. Среди курортных направлений заметный рост отмечается в Судаке, Алуште, Ялте, Новороссийске, Кабардинке.

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Если рассматривать целые регионы, то в большой прирост спроса отмечен в Камчатском крае и Карелии. Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения по стране на август составляет 5,8 тыс. рублей. На отели без звезд на август приходится 29% от всех бронирований, на апартаменты – 24%, гостевые дома – 19%.