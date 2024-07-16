Лучшие направления в России, чтобы спастись от жары

Лучшими направлениями в России, чтобы спастись от жары, являются Карелия, Мурманская, Калининградская области и Алтай, рассказала NEWS.ru турагент Татьяна Сапронова. Эксперт уточнила, что в Карелии температура летом редко поднимается выше 22 градусов тепла, а ночью — прохладно и свежо.

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"Чем заняться в Карелии? Познакомиться с суровой северной природой на Ладожских шхерах, Валаамских островах, Кижах. Побывать в горном парке Рускеала. За купанием отправиться к песчаным берегам Сямозера. Порыбачить на реках Кереть, Суна, Шуя, Онежском или Ладожском озерах", — рассказала турагент.



Сапронова отметила, что Мурманская область подойдет тем, кто предпочитает активные экскурсионные туры. Она посоветовала отправиться в путешествие по Хибинам или посетить атомный ледокол «Ленин». Также, по ее мнению, стоит съездить в Териберку.

Турагент подчеркнула, что в Калининградской области летом комфортная погода. Она уточнила, что там можно посмотреть на виллы состоятельных немцев, отправиться к Кафедральному собору и посетить Куршскую косу.

"На Алтае — скалистые горы, горные реки и озера. Летом светит и греет солнце, но палящей и изнуряющей жары нет. Чем заняться? Любителям активного отдыха — подняться на Белуху. Тем, кому важно поправить здоровье, — отправиться в Белокуриху. С детьми можно провести время на берегах Катуни и обязательно проехаться по Чуйскому тракту", — порекомендовала эксперт.



Она также посоветовала присмотреться к острову Сахалин. Как подчеркнула турагент, лето — идеальное время для его посещения. По словам Сапроновой, там красивые пейзажи — сопки, леса, водопады, Охотское и Японское моря.

Тревел-блогер Наталия Ансталь ранее рассказала, что Египет, ОАЭ и Венесуэла являются заменой подорожавшей Турции. По ее словам, в Египет сейчас летит большое количество туристов, а ОАЭ привлекают своим качеством сервиса.